هر وقت با مسئولان مانند مردم عادی رفتار کردیم بسیاری از مشکلات حل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر،مرتضی طلایی در جلسه این کمیته که با حضور سید جعفر تشکری هاشمی معاون شهردار تهران برگزار شد، افزود: زمان بحث های کلی فلسفی و نظری در حوزه فرهنگ ترافیک سپری شده و وقت آن رسیده تا با استفاده از نظرات صاحب نظران به صورت اجرایی و عملیاتی وارد میدان شویم.

پیاده ها و سواره ها حقوق یکدیگر را رعایت کنند

وی با اشاره به این که رفتار ترافیکی شهروندان به عنوان ترکیبی از رفتارهای رانندگان وسایل نقلیه، راکبان موتورسیکلت و عابران پیاده باید به صورت میدانی مورد بررسی قرار گیرد، اظهار کرد: هم پیاده ها و هم سواره ها همان طور که به عنوان یک شهروند حقوقی دارند که باید با آن آشنایی داشته باشند، تکالیف و وظایفی نیز بر عهده دارند که باید به آن ها عمل کنند.

طلایی با بیان این که حتی رانندگی وسایل نقلیه عمومی و وسایل نقلیه شخصی تفاوت های بسیاری دارد و به عنوان نمونه آداب رانندگی با یک خودروی اتوبوس و یک خودروی سواری کاملاً متفاوت است، تصریح کرد: در این میان راکبان موتورسیکلت در ایجاد بی نظمی در ترافیک بسیار اثرگذار هستند، هر چند نمی توان تاثیر سایر افراد از جمله عابران پیاده را در این موضوع نادیده گرفت.

وی با ذکر این نکته که وقتی نخستین اتومبیل وارد کشورمان شد، فرهنگ استفاده درست از این وسیله به کشورمان وارد نشد، اضافه کرد: در مورد مترو به عنوان یک وسیله مدرن حمل و نقلی نیز به همین ترتیب عمل شد و هنگام ورود حرکت اولین قطار مترو در خطوط متروی تهران، فرهنگ استفاده صحیح از این وسیله به عنوان پیش نیاز ورود مترو مورد توجه قرار نگرفت.



خطوط ویژه به جولانگاه موتورسوارن تبدیل شده است

طلایی موتورسیکلت را یک «پدیده اجتماعی» دانست که به دلیل استفاده نا درست کم کم به یک «آسیب اجتماعی» تبدیل شده و در حال حاضر به دلیل فراوانی استفاده نا صحیح به یک «آشفتگی اجتماعی» تبدیل شده و گفت: چرا باید خطوط ویژه به جولانگاه موتورسیکلت ها تبدیل شود و موتورسواران، برخی بزرگراه و خیابان های شهرمان را به پیست موتورسواری تبدیل کنند؟

وی با تاکید بر این که هنگامی می توانیم از مردم انتظار رفتار اصولی و به هنجار داشته باشیم که امکانات و خدمات مورد نیاز را در اختیار آن ها قرار داده باشیم، افزود: به عنوان نمونه اگر در خطوط اتوبوسرانی، سرپناه ایستگاه اتوبوس نصب نکنیم و یا تعداد و فواصل ایستگاه ها کافی نباشد، نمی توانیم از مسافران انتظار داشته باشیم که مرتب و منظم بایستند و نوبت را رعایت کنند.

طلایی با اشاره به این که برای اصلاح رفتار و برقرار کردن تعادل رفتاری شهروندان نیازمند ارائه خدمات متناسب و متعادل با نیازهای جامعه هستیم، اظهار کرد: اگر رفتارها را در جامعه اصلاح کنیم، بخش قابل توجهی از ترافیک و آثار و پیامدهای آن را می توانیم کنترل کرده و کاهش دهیم.

وی با بیان خاطره ای از زمان تصدی مسئولیت فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در خصوص توقیف خودروی یکی از وزرای وقت در خط ویژه اتوبوسرانی و انتقال آن به پارکینگ، تصریح کرد: تخلف، وزیر و وکیل نمی شناسد و تا وقتی با مسئولان نه بر اساس مسئولیتی که بر عهده دارند بلکه بر اساس قانون و مانند سایر افراد جامعه و مردم عادی رفتار نکنیم، مشکلات حل نمی شوند.

اقدامات انتظامی مکمل فعالیت های فرهنگی است

طلایی با ذکر این نکته که کار سخت افزاری مکمل کار نرم افزاری است و پلیس باید با اقدامات انتظامی در تکمیل فعالیت های آموزشی و فرهنگی با اقتدار و صلابت بایستد، اضافه کرد: به عنوان نمونه باید با موتورسواران متخلف که بدون استفاده از کلاه ایمنی یا عبور از چراغ قرمز هم جان خود و هم جان دیگران را به خطر می اندازند، بر اساس قوانین و مقررات برخورد شود.

وی با تاکید بر این که به منظور حل هر مساله ای ابتدا باید صورت مساله را نوشته و واقعیت های موجود در آن را به درستی احصاء و شناسایی کنیم، گفت: ما هرگز نمی توانیم موتورسیکلت را در چرخه حمل و نقل شهری نادیده بگیریم بلکه با شناخت این وسیله به عنوان یک پدیده اجتماعی همه با هم باید به حل این مساله که به آشفتگی های شهری دامن زده، کمک کنیم.

طلایی آموزش و اطلاع رسانی را پیش نیاز مسائل اجتماعی و فرهنگی دانست و افزود: همه از وضعیت نا به سامان موجود در حوزه فرهنگ ترافیک رنج می بریم و از این رو با شناخت دقیق علمی، شناسایی عوامل موثر در این نا به سامانی و نیز تعیین اولویت ها و اولویت بندی موضوعات به صورت گام به گام و البته آهسته و پیوسته در مسیر حل مشکلات موجود حرکت کنیم.

رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر سوم و منتخب مردم تهران در شورای شهر چهارم در پایان با طرح این پیشنهاد که سال 92 را به عنوان سال اصلاح رفتارهای ترافیکی قرار دهیم، خاطرنشان کرد: بدون تردید برنامه ریزی های آموزشی، اجتماعی و فرهنگی در قالب شورایی متشکل از شخصیت های علمی این حوزه ها در شناخت ابعاد و زوایای مختلف رفتارهای ترافیکی و گام برداشتن در مسیر اصلاح این رفتارها منتج به نتیجه خواهد شد.