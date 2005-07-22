تركيب تيم ملي جودو معرفي مي شود ؛ ابهام در وزن 60 كيلوگرم

به گزارش خبرنگار" مهر" دربين نفرات اعزامي جودو به اردوي آمادگي فرانسه تنها ابهام در وزن اول است. جائيكه مسعود حاجي آخوند زاده و وحيد سرلك رقابت فشرده اي را براي حضوردرتيم ملي آغاز كرده اند. حضورآرش مير اسماعيلي، حامد ملك محمدي، رضا چاه خندق، حسين قمي، عباس فلاح، محمدرضا رودكي و سيدمحمود ميران در تركيب تيم اعزامي به قاهره قطعي است اما يك ديدارانتخابي بين سرلك و آخوندزاده نماينده وزن 60- كيلوگرم را معرفي خواهد كرد.

آخوندزاده نماينده اين وزن جودوي ايران درالمپيك آتن بود و پس از آن پاي مصدوم خود را به تيغ جراحان سپرد و تاكنون نيزدر هيچ ميدان رسمي شركت نكرده است تنها قبل ازسفر به فرانسه در مسابقات انتخابي درون اردويي بازي را با اختلاف اندك به همين سرلك واگذار كرد.

وي كه به مسابقات جام فجر نيز اهميت نداد، در بازي با سرلك سنگين و كم تحرك نشان داد و نوعي ترس از آسيب ديدگي در مبارزه او ديده مي شد. بر خلاف آخوند زاده كه درطول چند سال گذشته اين وزن را در قبضه خود داشت سرلك در طول يك سال گذشته پيشرفت چشمگيري داشته است.

كسب مدال نقره دررقابتهاي سطح بالاي چين، يك مدال برنز از تورنمت بين المللي كره كاپ در جزير ججو و مدال طلاي تورنمت بين المللي جام فجر نشان از اين پيشرفت دارد.

سرلك كه پيراهن تيم ملي را هدف قرار داده با افزودن بر تمرينات و دور شدن از حاشيه تنها به هدف خود مي انديشد، وي در اردوي بين المللي فرانسه نيز عملكرد مثبتي داشته و توانسته نگاه مربيان را متوجه خود كند به همين دليل از بخت بيشتري براي سفر به مسابقات جهاني برخوردار است. البته نماينده اين وزن دريك ديدارانتخابي مشخص مي شود. ضمن اينكه نبايد از تجربه بالاي آخوند زاده به سادگي چشم پوشي كرد بايد به اين نكته نيز اشاره نمود كه وي هنوزبه طوركامل بهبود نيافته است.

به هرحال اميدواريم مربيان تيم ملي بهترين نفرات را براي حضوردرتيم ملي واعزام به مسابقات جهاني انتخاب كنند.