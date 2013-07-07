پروژه عمرانی در نقاط محروم با بودجه زکات در استان بوشهر اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرید محبی ظهر یکشنبه در جلسه شورای زکات استان بوشهر که در دفتر نماینده ولی فقیه و امام جمعه استان برگزار شد، اظهار داشت: در سال 91 کل تعهدات پیش بینی جمع آوری زکات در استان 1میلیارد 300 میلیون تومان بود که با همکاری خوب ائمه جمعه و فرهنگسازی مناسب در بین مردم ،مبلغی بالغ بر 1میلیارد 500 میلیون تومان جمع آوری شد.

وی افزود: با توجه به اینکه 70 درصد در آمد زکات صرف پروژه های عمرانی می شود پیش بینی شده در استان 58 پروژه عمرانی اجرا شود که این پروژه ها شامل ساخت و تعمیر کتابخانه ، مسجد، پارک های بازی ، موسسات قرآنی ، غسالخانه ها و حسینیه ها می شود.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر با بیان اینکه پرداخت معادل زکات از سوی دولت موجب تشویق زکات دهندگان می شود عنوان کرد: در سال گذشته از 1میلیارد تومانی کع جمع آوری شده بود معادلی که دولت باید به همین میزان دولت پرداخت کند به دلیل کمبود اعتبارات ،تنها 200 میلیون تومان آن پرداخت شده است که امید است مابقی این مقدار نیز پرداخت شود.

محبی در ادامه خاطر نشان کرد: در زمینه فرهنگی و تبلیغی نیز فعالیت های ویژه ای انجام شده است که تبلیغات چهره به چهره ، جلسات آموزشی به عاملین و مبلیغین ، جلسات تشویق و تقدیراز جمله این فعالیت ها می باشد.

وی در ادامه گفت: در سال گذشته با تعاملی که با آموزش و پرورش شد مسابقه مقاله نویسی در سطح استان با موضوع زکات برگزار شد که از تهیه کنندگان مقالات برتر تشویق و تقدیر شد.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر یاد آور شد: جهت تعامل با سازمان امور عشایر نیز جلسه ای برگزار شد و مقرر شد همکاری دوسویه ای را داشته باشیم.