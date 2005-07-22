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۳۱ تیر ۱۳۸۴، ۱۱:۴۳

دو خبر كوتاه از دانشگاه آزاد اسلامي

تاكيد معاون فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي بر درست هزينه كردن بودجه هاي فرهنگي و برگزاري آزمون سراسري علوم پزشكي دانشگاه آزاد از اهم اخبار اين دانشگاه است.

به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"،  دكتر محمد مهدي مظاهري در نشست روسا و دبيران شوراي فرهنگي مناطق دانشگاه آزاد اسلامي وضعيت شوراي فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي را تشريح كرد و به ارائه گزارش به موقع، ايجاد هماهنگي در بودجه هاي فرهنگي، هزينه درست بودجه ها و ... تاكيد كرد.

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پذيرش 3/5 درصد داوطلبان در آزمون سراسري علوم پزشكي دانشگاه آزاد
آزمون سراسري رشته هاي علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي با حضور بيش از 150 هزار داوطلب در 160 رشته / شهر امروز برگزار مي شود. از اين تعداد داوطلب 3/5 درصد يعني حدود 8000 نفر پذيرش خواهند شد.

75 درصد داوطلبان آزمون سال جاري را زنان و 25 درصد آنها را مردان تشكيل مي دهند. جوان ترين شركت كننده دختري 13 ساله و مسن ترين داوطلب يك مرد 68 ساله است.

گفتني است، تعداد داوطلبان نسبت به سال گذشته 4 درصد كاهش داشته است. نتايج آزمون در نيمه اول شهريور ماه اعلام مي شود.

کد مطلب 209204

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