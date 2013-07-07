نسخه آزمایشی وب سایت جدید دانشگاه آزاد ورامین - پیشوا رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا ظهر یکشنبه در حاشیه رونمایی از نسخه آزمایشی وب سایت جدید واحد ورامین - پیشوا در جمع خبرنگاران گفت: پروژه شبکه فیبر نوری دانشکده علوم پایه و ساختمان رازی به مرحله اجرایی رسید و فیبر نوری گسترده بین ساختمانهای علوم پایه و آزمایشگاه در حال حاضر به بهره برداری رسیده است که آثاری همچون امکان استفاده وسیع از شبکه اینترنت در کل محیط آموزشی در پی خواهد داشت.

دکتر عباس پازکی افزود: نصب سخت افزار شبکه های کامپیوتری ساختمان اداری دانشکده کشاورزی و تجهیز و پیکر بندی سیستم جدید در هفته گذشته به همت متخصصان حوزه فناوری اطلاعات واحد به انجام رسیده است.

وی بیان داشت: همچنین تجهیز و بهینه سازی سیستم مدیریت شبکه اینترنت و سویچینگ واحد به منظور افزایش سرعت خطوط اینترنت و سرویس دهی بهتر اینترنت بی سیم در دانشکده کشاورزی از دیگر اقدامات حوزه فناوری اطلاعات واحد است و سیستم جدید مدیریت شبکه موسوم به "ویرچوآل سویچینگ" قابلیت دست یابی به بالاترین سطح امنیتی و کاربردی در شبکه را داراست.

تحول فضای پژوهشی در دانشگاه آزاد ورامین - پیشوا

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا ادامه داد: در راستای تحول فضای پژوهشی واحد همزمان سه سایت پیشرفته مجهز به آخرین تکنولوژیهای روز اعم از تخته های هوشمند تدریس که ظرفیت سرویس دهی به 700 دانشجو در طول یک روز را دارند در واحد به بهره برداری رسید و در اختیار دانشجویان قرار گرفت.

وی پیرامون وب سایتهای واحد ورامین - پیشوا گفت: پیرو دستور دکتر شیبانی ریاست واحد، وبسایت جدید واحد با حفظ ویژگیهای قبل و تکمیل خدمات و اضافه شدن جلوه های گرافیکی بهتر توسط دفتر فناوری به صورت آزمایشی بر روی سرور قرار گرفته است.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا اضافه کرد: سامانه های اتوماسیون فیش حقوقی و اتوماسیون اداری(کارتابل الکترونیک) در ماه آتی با تلاش متخصصان دفتر فناوری به بهره برداری خواهد رسید.

وی تأکید کرد: وب سایتهای پیشین واحد و روابط عمومی پس از بهره برداری رسمی از وب سایت واحد در عید فطر امسال از روند سرویس دهی خارج شده و پورتال جدید تنها مرجع اطلاع رسانی اخبار و اطلاعیه های واحد خواهد بود و آدرس وب سایت جدید واحد "http://portal.iauvaramin.ac.ir" است.