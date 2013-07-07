پنج واحد توليدي در استان سمنان مورد بهره برداري قرار گرفت/ بررسي روند احداث كارخانه ايران خودرو سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، علي پورنبوي ظهر یکشنبه در حاشیه آيين بهره برداري از پنج واحد توليدي که به صورت نمادين در كارخانه توليد قطعات پيش ساخته بتني سبك در شهرك صنعتي سمنان انجام شد به خبرنگاران گفت: اين واحدها با سرمايه گذاري ۲۴۷ ميليارد ريال در شهرهاي مختلف اين استان ايجاد شده است.

وی با یادآوری اینکه اين واحدها در زمينه هاي توليد پارچه پرده اي، ذرت غيرخوراكي، قطعات بتن سبك، ظروف يك بار مصرف و روغن فعاليت دارند، افزود: راه اندازي اين واحدها بيش از ۳۰۵ نفر اشتغالزايي به همراه دارد.

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان افزود: كارخانه توليد قطعات پيش ساخته بتني سبك در شهرك صنعتي با هزينه ۱۵۲ ميليارد ريال و با ظرفيت توليد ۱۶۰ هزار تن ايجاد شده كه در ابتداي بهره برداري سالانه ۸۰ هزار تن قطعات پيش ساخته بتني سبك هوادار اتوكلاو شده توليد و عرضه مي كند.

پور نبوی گفت: این واحد در ظرفيت كامل ۲۰۰ نفر اشتغالزايي دارد كه در حال حاضر با ۵۲ نفر اشتغال به بهره برداري رسيده است.

وی همچنین با اشاره به اینکه در این بازدید ها بر روند احداث كارخانه ايران خودرو سمنان نیز نظارت شد افزود: اين كارخانه در فاز اول با هدف مونتاژ ۱۰۰ هزار دستگاه خودروي سمند و دنا احداث مي شود و در فاز دوم واحدهاي رنگ و بدنه نيز در برنامه ساخت قرار مي گيرد.

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با اشاره به اینکه اكنون ۳۰ هزار متر مربع سوله براي احداث اين كارخانه احداث شده و خطوط مونتاژ آن تكميل است اظهار داشت: در صورت تامين ۳۰۰ ميليارد ريال تسهيلات بانكي اين كارخانه طي دو ماه آينده مي تواند درخط توليد قرار گيرد.

پورنبوی بر ضرورت تامين تسهيلات مورد نياز اين واحد تاكيد كرد و اظهار داشت: در اين برنامه بخش هاي مختلف خط توليد و نيز جاده تست خودرو مورد بازديد سيد عليرضا شجاعي معاون برنامه ريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت.

