کسب هشت مدال توسط ووشوکاران قزوینی

به گزارش خبرگزاری مهر، ووشوکاران قزوینی در این رقابت ها که به میزبانی استان البرز برگزار شد، موفق به کسب دو نشان طلا، چهار نقره و دو برنز شدند.



این رقابت ها در چهار رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در دو بخش تالو و ساندا برگزار شد.



تیم ووشو شائولین چوان استان قزوین با مربیگری محسن عباسی و پرویز مرادی در این مسابقات حضور داشت.



در رده سنی نونهالان این مسابقات مرتضی آقاعلیخانی در بخش تالو فرم دائو نشان نقره را کسب کرد و در بخش نوجوانان محمد حسین کشاورز در اجرای فرم نن گوئن به نشان طلا دست یافت.



امیرحسین حسینی و علیرضا اکبر حلوایی نیز به ترتیب در بخش ساندا و تالو (فرم تایچی جین و تایچی چوان) صاحب یک و دو نشان نقره شدند.



در رده سنی جوانان این رقابتها جواد محمدی در بخش ساندا موفق به کسب نشان برنز شد و میلاد کاظمی در تالو فرم نن چوان دیگر نشان برنز تیم ووشو استان قزوین را بدست آورد.



تیم گیلان قهرمان دو ومیدانی نونهالان منطقه یک کشور شد



تیم گیلان عنوان قهرمانی دوومیدانی نونهالان منطقه یک کشور را که در قزوین برگزار شد کسب کرد.



این رقابت ها که با حضور شش تیم در پیست تارتان ورزشگاه معلم آبرگزار شد با معرفی تیم ها و ورزشکاران برتر بکار خود پایان داد.



این رقابت ها در10 ماده شامل دو 100، 400، 800، سه هزار متر، 100 متر با مانع، پرتاب وزنه، دیسک و نیزه و پرش ارتفاع و پرش طول برگزار شد.



در پایان این مسابقات تیم گیلان با کسب 59 امتیاز عنوان نخست را کسب کرد و اردبیل با 49 امتیاز و زنجان با 45 امتیاز به ترتیب عناوین دوم و سوم را بدست آوردند.



در نتایج انفرادی این مسابقات نیز در ماده 100 متر احمد باجلان از قزوین، امیر حسین خوش قدم از گیلان و مهدی غفاری از زنجان مقام های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند و در400 متر نیز محمدعلی طهماسوند از اردبیل، یاسر عابدینی از آذربایجان شرقی و امیرحسین نباتپور از گیلان عنوان اول تا سوم را کسب کردند.



در دو 800 متر این رقابت ها نیز حسن اسلامی از گیلان مقام نخست را از آن خود کرد، احمد یعقوبی از زنجان و مهدی گنجی از قزوین به ترتیب در رده های دوم و سوم قرار گرفتند.



در رشته سه هزار متر نیز سامان لالایی از آذربایجان شرقی اول شد، عادل پرور از گیلان و مصطفی محمدبیگی از زنجان به ترتیب دوم و سوم شدند و در 100 متر با مانع نیز فرید پیرزاده از اردبیل، محمد دوانفرد از زنجان و پوریا دورانگرد از گیلان به کسب عنوان دوم و سوم بسنده کردند.



در ماده پرتاب وزنه نیز علیرضا قاسمی از زنجان، مهران نظافتی از اردبیل و پوریا دورانگرد از گیلان به ترتیب مقام های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند و در پرتاب دیسک نیز محمود منصوری از اردبیل، محمدرضا سلطانی از گیلان و نیما رضایی از زنجان عنوان اول تا سوم را صاحب شدند.



در بخش پرتاب نیزه علی نیکخوه از اردبیل، سعید کلانتری و سجاد اکبری هر دو از گیلان به ترتیب عناوین اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

در بخش پرش طول نیز فرید روحی از اردبیل، پیمان رضایی از زنجان و احمد باجلان از قزوین اول تا سوم شدند و در پرش ارتفاع نیز حسین سلطانی از زنجان، فرید پیرزاد از اردبیل و محمد امین جمشید بیگی از قزوین به ترتیب مقام های اول تا سوم را از آن خود کردند.



نفرات برتر این مسابقات جواز حضور در مرحله نهایی رقابت های دوومیدانی قهرمانی نونهالان کشور را بدست آوردند.



اردوی تیم ملی ژیمناستیک هنری در بهترین شرایط پیگیری می شود



ملی پوش ژیمناستیک هنری کشورمان با اشاره به برگزاری چهارمین اردوی این تیم که در شهرستان البرز قزوین جریان دارد گفت: این اردو در بهترین شرایط در حال برگزاری است.



سعیدرضا کی خواه در حاشیه برگزاری اردوی تیم ملی ژیمناستیک هنری در شهرستان البرز قزوین در این باره اظهارداشت: همه امکانات و شرایط لازم برای پیگیری تمرینات ملی پوشان در این اردو فراهم شده است.



این ملی پوش اهل استان فارس با اشاره به برگزاری مسابقات جهانی بلژیک در مهر ماه امسال اظهارداشت: آمادگی ژیمناست کاران تیم ملی برای شرکت در این رقابت ها به تدریج بهتر می شود.



وی اضافه کرد: گنادی کوتلنیکف سرمربی تیم ملی نظارت بسیار خوبی برکار ملی پوشان دارد و به ارتقاء سطح فنی و آمادگی ژیمناست کاران کمک زیادی کرده است.



کی خواه در خصوص آمادگی خود در این اردو گفت: از آمادگی خوبی برخوردارم و همه تلاشم را برای اینکه در مسابقات جهانی نتیجه خوبی بگیرم و رضایت مربیان را جلب کنم، به کار خواهم گرفت.



وی که در مسابقات آسیایی چین به فینال بخش خرک حلقه راه پیدا کرده بود افزود: در شش وسیله فعالیت می کنم اما تخصص اصلی ام خرک حلقه است و امیدوارم در مسابقات جهانی بتوانم توانایی های خود در این بخش را به خوبی به نمایش بگذارم.



اردوی آماده سازی تیم ملی ژیمناستیک هنری کشورمان از روز جمعه با حضور 11 ملی پوش در مجموعه ورزشی امام علی(ع) شهرستان البرز قزوین در حال پیگیری است.



رقابت های شطرنج قهرمانی استان قزوین به پایان رسید



این رقابت ها بطور متمرکز در 9 دور به روش سوئیسی در خانه شطرنج قزوین برگزار شد.



48 شطرنج باز استان در این مسابقات با یکدیگر به رقابت پرداختند و در پایان فرامرز علی قلیان با کسب هفت امتیاز عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد و علیرضا قورچی بیگی 6.5 امتیاز و شاهین جوانی با شش امتیاز به ترتیب عناوین دوم و سوم را بدست آوردند.



مسابقات قهرمانی شطرنج استان در سطح فنی خوب و قابل قبولی برگزار شد و غلامرضا اکبری و محمد حجی زاده هر دو با شش امتیاز و احمد یونسی 5.5 امتیاز نیز در مکان چهارم تا ششم این رقابت ها قرار گرفتند.



یازده شطرنج باز استان در جام شطرنج آزاد(اوپن) باران گیلان شرکت کرده اند که مهرداد صداقتی، علیرضا قورچی بیگی، شاهین جوانی، حسین اکبری، رامتین کاکاوند، امیرحسین علیمردانی، پدرام دلیری، بردیا دانشورو علیرضا رحمانی و نیما و هما رهبری شطرنج بازان قزوینی حاضر در این رقابت ها که هم اکنون در رشت پیگیری می شود را تشکیل می دهند.



بانوی رزمی کار قزوینی از شرکت در مسابقات جهانی ووینام فرانسه بازماند



فدراسیون جهانی ورزش های رزمی با ارسال نمابری به فدراسیون کشورمان این خبر را اعلام کرده است.



کاکاوند قرار بود به عنوان نماینده تیم ملی بانوان کشورمان در وزن منهای 70 کیلوگرم در این رقابت ها حاضر شود.



کاکاوند پیش از این در وزن خود عنوان بهترین ورزشکار ایران در سبک ووینام را کسب کرده و با کسب مقام نخست مسابقات قهرمانی ووینام بانوان کشور و انتخابی تیم ملی، جواز حضور در رقابت های جهانی فرانسه را بدست آورده بود.



با مذاکرات صورت گرفته با فدراسیون در پی حضور نیافتن این رزمی کار قزوینی که در عین شایستگی با بدشانسی بخت حضور در مسابقات جهانی فرانسه را از دست داد، مقرر شد تا کاکاوند در رقابت های آسیایی و جشنواره هنرهای رزمی جهان شرکت کند.



مسابقات آسیایی ووینام و جشنواره هنرهای رزمی جهان به ترتیب آبان و آذر امسال در کشورهای هندوستان و ترکیه برگزار خواهد شد.



آغاز دور برگشت مسابقات لیگ برتر بدمینتون بانوان در قزوین



این مسابقات یکروزه هم اکنون با حضور سه تیم حاضر در این گروه در سالن ورزشی شهید رجایی قزوین درحال پیگیری است.



شهید رجایی قزوین، هیئت بدمینتون گیلان و شهید شیرودی تهران تیم های حاضر در این مسابقات را تشکیل می دهند.



پیش از این رقابت ها تیم هیئت بدمینتون گیلان در صدر قرار داشت، شهید شیرودی تهران دوم بود و شهید رجایی قزوین نیز رده سوم جدول را در اختیار داشت.



دو تیم برتر این مسابقات جواز حضور در مرحله نهایی رقابت های لیگ برتر بدمینتون باشگاه های کشور را بدست می آورند.



دور مقدماتی مسابقات لیگ برتر بدمینتون بانوان باشگاه های کشور در دو گروه چهار و سه تیمی الف و ب پیگیری می شود.