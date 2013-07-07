سه هزار زندانی لرستانی در برنامه های کتابخوانی مشارکت کردند

محمد علی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های فرهنگی و هنری برگزار شده در زندانهای لرستان اظهار داشت: طی سال گذشته بیش از سه هزار زندانی به صورت داوطلبانه در برنامه کتابخوانی و ارائه تحلیلهای روانی بعد از مطالعه کتاب شرکت داشته اند.

وی راه اندازی کتابفروشی دفاع مقدس با استفاده از سرمایه انتشارات سوره مهر و به کار گیری دو نفر از زندانیان در این کتابفروشی را از دیگر فعالیتهای انجام شده در این زمینه عنوان کرد.

مدیر کل زندانهای استان لرستان تصریح کرد: همچنین در این راستا بیش از سه هزار جلد کتاب اهدایی "دا" در میان زندانیان استان توزیع شده است.

محمدی در ادامه سخنان خود به فعالیتهای قرآنی انجام شده در زندانهای استان اشاره کرد و بیان داشت: این فعالیت ها در شش رشته مختلف آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن، آموزش حفظ، تفسیر، درک مفاهیم، صوت و لحن و آموزش تجوید در زندانهای استان برگزار می شود.

وی یادآور شد: در هر دوره از برگزاری این کلاسهای آموزشی بیش از دو هزار و 500 نفر از مددجویان در این دوره ها حضور پیدا کرده و پس از شرکت در آزمون قرآنی گواهینامه دریافت می کنند.