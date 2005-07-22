مديرعامل باشگاه ذوب آهن يكسال ازحضور درعرصه فوتبال محروم شد/ سعيدآذري: ازطريق مراجع قانوني پيگيري مي كنيم / شايد يك سوء تفاهم باشد

به گزارش خبرنگار" مهر" درحاليكه سايت فدراسيون فوتبال به عنوان ارگان رسمي خبري اين فدراسيون هيچ اشاره اي به راي صادرشده براي سعيد آذري مديرعامل باشگاه ذوب آهن نداشته است اما پنجشنبه شب دربخش هاي مختلف شبكه هاي تلويزيوني ازمحروميت وي خبرداده شد. اين درحاليست كه سخنگوي فدراسيون فوتبال از صدورچنين رايي اظهار بي اطلاعي كرده است.

براساس راي صادر شده مديرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان به علت توهين به داوران در ديدار اين تيم برابر صباباتري تهران به پرداخت جريمه نقدي و يكسال محروميت از حضور در عرصه فوتبال محروم شده است.

سعيد آذري دراين مورد گفت : با تمام احترامي كه براي راي كميته انضباطي فدراسيون فوتبال قائل هستم اما قطعا از طريق مراجع قانوني پيگيراين امر خواهيم بود.

مديرعامل باشگاه ذوب آهن افزود: فدراسيون فوتبال قبلا اعلام كرده بود به خاطر گزارش داور بازي تيم هاي ذوب آهن و صباباتري بايد به كميته انضباطي بروم اما چون بنده مرتكب خلافي نشده بودم دليلي براي رفتن به كميته انضباطي نديدم. به همين خاطر كميته انضباطي به طور يكطرفه اقدام به صدور چنين رايي كرده است.

سعيد آذري با بيان اينكه اعلام اين خبر از يك رسانه ملي كار پسنديده و درستي نبوده است تصريح كرد: هر چند اين خبر از طريق رسانه ملي اعلام شده است و برخي از مسئولان فدراسيون از صدور چنين رايي بي اطلاع هستند اما بنده تصور مي كنم اين راي به خاطر سوء تفاهم به وجود آمده است و در صحبتي كه با رئيس فدراسيون فوتبال خواهيم داشت اين سوء تفاهم نيز برطرف خواهدشد.