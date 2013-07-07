باند توزیع قرص های روان گردان در جنوب کرمان منهدم شد

سرهنگ ماشاء الله حيدري در گفتگو با مهر اظهارداشت: طرح ارتقاء امنيت اجتماعي در راستاي مقابله با خرده فروشان مواد مخدر و جمع آوري معتادان پر خطر روز گذشته در شهرستان کهنوج به اجرا در آمد.

وي با اشاره به اقدامات چند ماهه اطلاعاتي افزود: در اجراي اين طرح اکيپ هاي عملياتي پليس کهنوج دو عامل توزيع قرص هاي روان گردان را در يکي از محله هاي حاشيه اي اين شهرستان شناسايي و دستگير کردند.

حيدري تاکيد کرد: پليس در بازرسي از مخفيگاه اين دو مجرم، بيش از 3 هزار و 740 عدد انواع قرص هاي روان گردان کشف و ضبط کرد.

جانشين فرماندهي انتظامي شهرستان کهنوج با بيان اين که افراد دستگير شده جهت پيگيري پرونده تحويل دستگاه قضايي شدند، بيان کرد: اجراي طرح هاي ارتقاء امنيت اجتماعي در کنار برگزاري کلاس هاي آموزشي و ارايه آموزش هاي لازم در خصوص آسيب ها و مضرات مواد مخدر مي تواند گرايش به اين مواد را در جامعه کاهش دهد.



