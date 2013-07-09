دکتر کیوان مرادیان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نرخ تغذیه و اجاره بهای خوابگاه‌ها در سال تحصیلی جدید گفت: نرخ اجاره بها و تغذیه قطعا کاهش نخواهد داشت.

وی ادامه داد: دانشگاه‌ها برای اینکه خدمات خوبی در بحث خوابگاه ارایه دهند و یا اینکه در بحث تغذیه کیفیت فعلی را حفظ کنند باید وضعیت فعلی را به عنوان حداقل در نظر گیرند، ولی بحثی که اکنون مطرح است این است که در صورت نیاز به افزایش نرخ اجاره بها و یا تغذیه این افزایش باید به چه شکلی باشد که به دانشجویان فشار نیامده و دانشگاه‌ها هم بتواند خدمات خود را تداوم بخشند.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان تصریح کرد: بنابراین در نشست معاونان دانشجویی دانشگاه ها در ارومیه از معاونان دانشجویی خواستیم تا نظرات خود را ارایه دهند.

وی ادامه داد: همچنین فضای دانشگاه و دانشجویی را مورد بررسی قراردادیم، راهکارهایی مانند گسترش رستوران های آزاد که به وسیله آن حق انتخاب دانشجو هم افزایش یابد، همه در مجموعه ای جمع بندی شد که نتیجه نهایی آن به زودی اعلام می شود.