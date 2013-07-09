به گزارش خبرنگار مهر، دکتر بهنام شکیبایی- مخترع و ناشر تکنیک‌های جراحی کم تهاجمی کشیدن دندان و باز سازی فوری حفره خالی دندان جهت جلوگیری از تحلیل بافت استخوان و لثه فک (Socket and Ridge Preservation) اخیرا به عنوان اولین محقق در جهان موفق به اثبات علمی کاربرد مواد لازم در تکنیک‌های مذکور شده است.



این تکنیک‌ها از تحلیل بافت پس از کشیدن دندان جلوگیری می‌کنند و از این رو کیفیت جراحی ایمپلنت را 3 ماه پس از کشیدن دندان به صورت قابل توجهی افزایش می‌دهد. این روش در سال‌های 2009 و 2010 میلادی به صورت علمی توسط وی در دنیا منتشر شد.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر، یکی از مسایل اصلی در این دو تکنیک را انتخاب مواد لازم برای پر کردن حفره خالی دندان دانست و گفت: برخی از دانشگاه‌های معتبر اروپایی و آمریکایی که این تکنیک را وارد برنامه تدریسی خود کرده اند، معتقد بودند که به غیر از موادی که در این تحقیقات ارائه شده است، می‌توان از مواد ارزان‌تر مانند هیدرکسیل آپاتیت صنعتی نیز استفاده کرد.

شکیبایی ادامه داد: در تحقیقات جدیدی که طی 4 سال انجام و نتایج آن اخیرا در ژورنال معتبر پی آر دی در شیکاگو منتشر شده، در کنار تایید مجدد اثر این دو تکنیک حفظ بافت فک پس از کشیدن دندان، به وضوح نشان می‌دهد که در جراحی تکنیک‌های ارائه شده صرفا با نوع مخصوصی از استخوان گاو موفقیت آمیز است و هیدرکسیل آپاتیت صنعتی کارایی لازم را ندارد.

ترمیم استخوان فک با استفاده از غشای استخوان گاو که در مقاله انتشار یافته صحت آن تایید علمی شد

مقاله دکتر شکیبایی که ماه اخیر با رفرانس علمیInt J Periodontics Restorative Dent 2013;33:223-28. doi: 10.11607/prd.734 به صورت بین‌المللی منتشر شد اولین پروژه تحقیقاتی مقایسه مستقیم کلینیکال با Split-Mouth-Design در جهان است که با یک گروه کنترل مجزا بر روی فک 10 بیمار انجام گرفته است.

چاپ مقاله دکتر شکیبایی در زمینه اثبات مواد مورد استفاده در ترمیم استخوان فک در ژورنال پی آر دی