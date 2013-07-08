برخورد جدی با فروشندگان غیر مجاز دارو، مواد غذایی و لوازم آرایشی در آبادان

آیدا ناظمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشکیل تیم سلامت در این دانشکده گفت: تیم مذکور به منظور تشدید نظارت بر اماکن توزیع غذا و دارو در این شهرستان تشکیل شده است.



وی افزود: متاسفانه برخی از مراکز اقدام به تهیه و توزیع مواد نیروزای بدنسازی در سطح منطقه کرده اند که تیم سلامت تشکیل شده در دانشکده علوم پزشکی آبادان، این مراکز غیرقانونی را تعطیل کرده و از آن پس مواد نیروزای مجوزدار تنها در داروخانه‌ها به فروش می‌رسند.



وی ابراز امیدواری کرد که فعالیت این گروه بتواند در ارتقای سطح سلامت منطقه کمک کند.



به گفته وی نیروی انتظامی، معاونت غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی، مجمع امور صنفی، ادارات تعزیرات حکومتی، صنعت، معدن و تجارت و ورزش و جوانان آبادان اعضای تیم سلامت را تشکیل می دهند.

