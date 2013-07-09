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۱۸ تیر ۱۳۹۲، ۸:۳۴

فتاحی در گفتگو با مهر:

وزرای دولت روحانی قطعا از اصلاح طلبان خواهند بود/مدیران فعلی قلع و قمع نشوند

وزرای دولت روحانی قطعا از اصلاح طلبان خواهند بود/مدیران فعلی قلع و قمع نشوند

نماینده اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزرای دولت روحانی قطعا از اصلاح طلبان خواهند بود از مشاوران رئیس جمهور منتخب خواست اجازه ندهند که مدیران دولت فعلی به شیوه قلع و قمع برکنار شوند.

عابد فتاحی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر حضور مردم  در انتخابات اخیر و انتخاب روحانی را فرصتی بزرگ برای کشور خواند و اظهار داشت: ماه عسل رئیس جمهور منتخب رو به پایان است و کم کم مشکلات آغاز می شود.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نباید سهم خواهی از سوی اصلاح طلبان و اصولگرایان از دولت منتخب وجود داشته باشد ادامه داد: مثل آفتاب روشن است که جبهه اصلاحات از روحانی حمایت کرد بنابر این همه وزرایی که به این مجلس خواهند آمد حتما از اصلاح طلبان خواهند بود و کسی انتظار نداشته باشد به غیر از این اتفاق بیافتد.

وی افزود: ما دوست داریم مودت و دوستی در دولت روحانی میان اصلاح طلبان و اصولگرایان وجود داشته باشد و حداقل چند وزیر اصولگرای معتدل در مجلس حضور داشته باشند.

فتاحی از رئیس جمهور منتخب خواست رفتار خوبی با مدیران ارشد استانی احمدی نژاد داشته باشد و تصریح کرد: بنده پیش از این شاهد بودم که چطور مدیران ارشد و کار آمد قلع و قمع می شدند و یک شبه آن ها را بدون کمترین احترامی از سمت خود برکنار می کردند.

وی ادامه داد: مشاوران روحانی اجازه ندهند برخوردی که آن روز با مدیران اصلاح طلب شد امروز تکرار شود چون این مدیران نیز طی این سال ها زحمت کشیدند و حق به گردن این مردم و کشور دارند.

فتاحی تاکید کرد: مدیریت کلان کشور با روی کار آمدن دولت روحانی باید تغییر کند اما اینکار باید با آهنگی انسانی و درست صورت گیرد و در زمانی موجه تغییرات صورت گیرد.

نماینده اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی تاکیدکرد: با توجه به فضایی که در مجلس وجود دارد اکثر وزرای روحانی رای اعتماد خواهند گرفت.

وی افزود: جبهه اصلاحات افراد توانمندی دارد که امتحان خود را پس دادند، جبهه اصلاحات مجموعه وزرای کارگزاران و اصلاح طلبان است و روحانی از این بدنه متخصص استفاده خواهد کرد.

فتاحی با بیان اینکه ستاد انتخاباتی روحانی به وسیله وزرای دوران خاتمی و هاشمی اداره می شد گفت: مجلس نباید خدای ناکرده به وزرای پیشنهادی روحانی صرف اینکه در دوران خاتمی وزیر بودند رای ندهند این کار زیبنده نظام اسلامی نیست.

وی تاکید کرد: خاتمی در تاریخ سیاسی ایران دوران پر رونقی را رقم زد، مگر خاتمی به غیر از سربلندی، عزت و رفاه به این ملت چه داده بود که بخواهیم از او عبور کنیم؟

کد مطلب 2092467

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