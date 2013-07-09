وزرای دولت روحانی قطعا از اصلاح طلبان خواهند بود/مدیران فعلی قلع و قمع نشوند

عابد فتاحی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر حضور مردم در انتخابات اخیر و انتخاب روحانی را فرصتی بزرگ برای کشور خواند و اظهار داشت: ماه عسل رئیس جمهور منتخب رو به پایان است و کم کم مشکلات آغاز می شود.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نباید سهم خواهی از سوی اصلاح طلبان و اصولگرایان از دولت منتخب وجود داشته باشد ادامه داد: مثل آفتاب روشن است که جبهه اصلاحات از روحانی حمایت کرد بنابر این همه وزرایی که به این مجلس خواهند آمد حتما از اصلاح طلبان خواهند بود و کسی انتظار نداشته باشد به غیر از این اتفاق بیافتد.

وی افزود: ما دوست داریم مودت و دوستی در دولت روحانی میان اصلاح طلبان و اصولگرایان وجود داشته باشد و حداقل چند وزیر اصولگرای معتدل در مجلس حضور داشته باشند.

فتاحی از رئیس جمهور منتخب خواست رفتار خوبی با مدیران ارشد استانی احمدی نژاد داشته باشد و تصریح کرد: بنده پیش از این شاهد بودم که چطور مدیران ارشد و کار آمد قلع و قمع می شدند و یک شبه آن ها را بدون کمترین احترامی از سمت خود برکنار می کردند.

وی ادامه داد: مشاوران روحانی اجازه ندهند برخوردی که آن روز با مدیران اصلاح طلب شد امروز تکرار شود چون این مدیران نیز طی این سال ها زحمت کشیدند و حق به گردن این مردم و کشور دارند.

فتاحی تاکید کرد: مدیریت کلان کشور با روی کار آمدن دولت روحانی باید تغییر کند اما اینکار باید با آهنگی انسانی و درست صورت گیرد و در زمانی موجه تغییرات صورت گیرد.

نماینده اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی تاکیدکرد: با توجه به فضایی که در مجلس وجود دارد اکثر وزرای روحانی رای اعتماد خواهند گرفت.

وی افزود: جبهه اصلاحات افراد توانمندی دارد که امتحان خود را پس دادند، جبهه اصلاحات مجموعه وزرای کارگزاران و اصلاح طلبان است و روحانی از این بدنه متخصص استفاده خواهد کرد.

فتاحی با بیان اینکه ستاد انتخاباتی روحانی به وسیله وزرای دوران خاتمی و هاشمی اداره می شد گفت: مجلس نباید خدای ناکرده به وزرای پیشنهادی روحانی صرف اینکه در دوران خاتمی وزیر بودند رای ندهند این کار زیبنده نظام اسلامی نیست.

وی تاکید کرد: خاتمی در تاریخ سیاسی ایران دوران پر رونقی را رقم زد، مگر خاتمی به غیر از سربلندی، عزت و رفاه به این ملت چه داده بود که بخواهیم از او عبور کنیم؟