به گزارش خبرنگار مهر، امر به معروف و نهي از منكر وظيفه اي همگاني است كه با انجام آن زمينه رشد خلاف از بين مي رود و فضاي جامعه به سوي اخلاق گرايي سوق داده مي شود و بر این اساس نیز انسجام و تعالی مباحث فرهنگی را در جامعه در پی دارد.

در همین راستا تذكر لسانی امری است که اجرای آن به طور کامل و با رعایت آداب سبب نشر خوبيها و جلوگيري از بديها می شود.

به واقع تذكر لساني به تذكري گفته مي شود كه فرد مسلمان با ديدن يك امر زيبا آن را تبليغ مي كند و فردي كه آن را انجام داده مورد تشويق قرار مي دهد و با ديدن يك امر ناپسند نیز از كنار آن نمي گذرد و با به وجود آوردن زمينه تذكر مطلوب، از آن نهي مي كند که این امر نه تنها وظیفه ای انسانی در راستای اشاعه خوبی ها و نهی از بدی ها بلکه وظیفه ای شیعی و دینی است که نباید به سادگی به دست فراموشی سپرده شود.

نباید از نظر دور داشت که اهمیت دو فرضیه امر به معروف و نهی از منکر تا حدی است که این دو جزو اصول دین مبین اسلام آورده شده اند و بر این مبنا نیز مورد تاکید بسیاری هستند.

در همین راستا همواره در مقاطع مختلف همایش ها و جلساتی در راستای توجه دادن به این دو فرضیه الهی و گسترش تذکر لسانی در استان همدان برگزار می شود که نمود عینی آن ستادهای استانی و شهرستانی احیای امر به معروف و نهی از منکر است.

تحقق کامل حجاب و عفاف در جامعه اسلامی ضروری است

امر مهم آن است که برگزاری چنین جلسات و همایش هایی در صورتی نتیجه بخش خواهد بود که شاهد نمود عینی تذکر لسانی به صورت همگانی در جامعه باشیم و امر به معروف و نهی از منکر نیز در جامعه جاری و ساری شود که بر این اساس نمود عینی شاید تحقق کامل حجاب و عفاف در جامعه اسلامی در مرحله نخست است.

رعایت شعائر اسلامی و خصوصا امر حجاب و عفاف نه تنها نخستین گام در دین مبین اسلام است بلکه این مهم باید به گونه ای باشد که در رفتار فرد مومن نیز متجلی شود و نگاه به فرد مومن ناخوداگاه شعائر دین الهی اسلام را به ذهن متبادر شود.

اما متاسفانه با وجود اهمیت چنین موضوعی همچنان شاهد افزایش بدحجابی و در برخی مواد بی حجابی هایی در جامعه و در سطح شهر هستیم که گاها نمود یک جامعه اسلامی را در منظر دیگران آنگونه که باید ترسیم نمی کند که این موارد نیز در گم شدن حلقه ارزشمند و چاره ساز تذکر لسانی و امر به معروف و نهی از منکر نهفته است چرا که امروزه متاسفانه به گونه ای بدحجابی ها در نظر جوانان و نوجوانان خوش سیماتر از رعایت حجاب شده که این تفکر به نحوی ناشی از ناتوی فرهنگی به این قشر است.

همدان نیز که عنوان گرانسنگ دارالمومنین و دارالمجاهیدن را بر پیشانی خود دارد از این مقوله مستثنی نیست چرا که همواره در این استان شاهد برگزاری جلسات و برنامه ها و همایش هایی در راستای توجه دادن به این دو فریضه ارزشی هستیم اما با این وجود نیز در سطح شهر بدحجابی هایی به چشم می خورد.

این امر تا بدانجا مورد اهمیت است که مدیر حوزه های علمیه همدان نیز بارها نسبت به بحث بی حجابی و بدحجابی در همدان تذکراتی را داشته است.

آيت الله سيد مصطفي موسوي اصفهاني با انتقاد از وضعيت كنوني حجاب در جامعه گفت: از وضعيت كنوني بدحجابي در جامعه سرافكنده ايم چراکه هنوز نتوانسته ايم مسئله حجاب را در جامعه سازماندهي كنيم و در برابر اين همه شهيد سرافكنده شده ايم.

موسوي اصفهاني با بيان اينكه در وضعيت كنوني حجاب در جامعه همه ما مقصر هستيم، ابراز داشت: اگر اين وضعيت ادامه پيدا كند همه ما تا ابد و در قيامت هم سرافكنده ايم.

وي با بيان اينكه هيچ عالمي مخالف حجاب نيست، گفت: حدود حجاب مشخص است و علاوه بر اين لباس زننده، چسبان و محرك نيز بي حجابي است و كوتاهي هاي لباس ها روز به روز سبب رواج بي حجابي ها شده است.

موسوي اصفهاني در جلسات متعددی نیز در همدان به بحث حجاب در بازار اشاره داشته و در این زمینه بیان کرده است که زماني بازار همدان مركز تدين بود اما امروز شاهديم كه بي جحابي ها در درون بازار نيز رخنه كرده و دختران آرايش كرده و بدحجاب در كنار پسران به فروشندگي مي پردازند در حالي كه در زمان رضاشاه هم، قدرتي نتوانست جلوي حجاب را بگيرد و زنها و دختران عفيف در خانه ها ماندند تا از كشف حجاب ها در امان باشند.

برخورد قاطع با مغازه هاي هنجارشكن در بازار

مدير حوزه هاي علميه استان همدان با بيان اينكه استانداري قدرت بسياري در برخورد با این پدیده در اختيار دارد بر لزوم برخورد قاطع با مغازه هاي هنجارشكن در بازار تاكيد كرد.

وی افزود: اگر اخطار عمومي شود كه هنجارشكني ها سبب به تعليق درآمدن مجوز كسب در بازار شده و در صورت تكرار مجوز فرد متخلف باطل مي شود تاثير شايان توجهي خواهد داشت و در اين زمينه نبايد بگويند قانون نداريم چون در قانون برخورد با مفاسد آورده شده است.

برخی مديركل ها اسلامي هستند اما نسبت به وضعيت حجاب بي اعتنا هستند

وي با بيان اينكه برخی مديركل ها اسلامي هستند اما نسبت به وضعيت حجاب بي اعتنا هستند، اظهار داشت: اگر مي بينيم چند مدير كل نسبت به حجاب پرسنل بي اعتنا هستند بايد آن مديركل را بركنار كرد چون نبايد به حدي برسيم كه ناموس ما از دست برود چراکه اگر جلوي اين روند را نگيريم اين اتفاق خواهد افتاد.

موسوي اصفهاني با بيان اينكه همدان دومين شهر در آمار طلاق است، اظهار داشت: در حال حاضر از زنان مطلقه بي سرپرست رنج مي بريم و بر اين اساس براي رضاي خدا و امام زمان هم كه شده بايد دست به دست هم بدهيم.

اگر شوراي فرهنگ عمومي مصوبات قابل اجرايي نداشته باشد چه سودي دارد؟

مدير حوزه هاي علميه استان همدان با بيان اينكه اگر شوراي فرهنگ عمومي مصوبات قابل اجرايي نداشته باشد چه سودي دارد؟ گفت: اگر يك مغازه دار ماست را گران بفروشد به علت گرانفروشي مغازه اش را پلمب می كنبد مگر حجاب كمتر از ماست است كه براي برخورد با مغازه داران متخلف و بي حجاب چنين نمي شود؟

در حال حاضر با بي حجابي برخورد قاطعي نمي شود

وي با بيان اينكه در حال حاضر با بي حجابي برخورد قاطعي نمي شود، افزود: اگر چه ما به فرهنگسازي نيز معتقديم اما آيا براي برخورد با جرايم راهنمايي رانندگي فقر فرهنگسازي بهانه مي شود؟ خير؛ بلكه قوه مجريه هم بايد کمک حال باشد.

مسئولان اینقدر نگویند که نمی شود

موسوي اصفهاني با تاكيد بر اينكه در راستاي تبيين امر حجاب بايد به دانشگاه ها نيز ورود پيدا كنيم، گفت: اينقدر نگوييد نمي شود.

مدير حوزه هاي علميه استان همدان تاكيد كرد: در حوزه علميه حاضر هستيم همه طلاب خواهر و برادر را در راستاي امر به معروف و نهي از منكر در كنار نيروي انتظامي قرار دهيم و در اين راه اگر عمامه ما را برداشتند و حتي آب دهان بر ما انداختد هم مفتخر به اجراي دين هستيم.

مسئول دیگری که در همه برنامه ها جلسات فرهنگی و دینی استانی به انتقاد از وضعیت کنونی حجاب پرداخته امام جمعه همدان است که وی نیز در شورای فرهنگ عمومی امسال وضعیت حجاب را خوب ارزیابی نکرد و آن را معضلی جدی خواند.

رعایت حجاب قبل از زنان وظیفه مردان است

آیت‌‌الله غیاث‌الدین‌ طه‌محمدی در جلسات متعدد و خصوصا شورای فرهنگ عمومی بار سنگین مسئله عفاف و حجاب را بر دوش آموزش و پرورش دانست و گفت: تنها دانش‌آموزان مد نظر نیستند بلکه مشکل عمده خانواده است و باید با ایجاد طرح‌های متنوع این امر را درونی کنند اما باید بدانیم که رعایت حجاب قبل از زنان وظیفه مردان است.

با وجود برگزاری جلسات متعدد هنوز نتوانسته ایم حجاب را از مرحله آموزش به عمل برسانیم

امام جمعه همدان خاطرنشان کرد: وضع ناجور پوشش مردم در جامعه امری است که باید توسط نیروی انتظامی لحاظ شود که در این راستا با وجود برگزاری جلسات و همایش های متعدد، هنوز نتوانسته‌ایم گامی از مرحله آموزش به سمت عمل برداریم.

وی بیان کرد: در زمینه فعالیت‌های آموزش و پرورش می‌توان با انجام برنامه‌های کم‌هزینه اما اثرگذار طرح‌های فرهنگی عفاف و حجاب را بیش از پیش مورد توجه قرار داد.

طه‌محمدی ادامه داد: علاوه بر توجه به امر حجاب و عفاف در مدارس و فضاهای آموزشی باید توجه به این مهم در فضاهای عمومی نیز رعایت شود چرا که امروزه پوشش بد زنان و مردان یکی از مظاهر بسیار بد در جامعه است.

از تولید و عرضه لباس های هنجارشکن جلوگیری شود

وی با بیان اینکه باید مکان تولید این نوع لباس‌ها مشخص شده و از فروش آن جلوگیری شود، افزود: با جمع‌آوری لباس‌های موجود در فروشگاه‌ها که متناسب با شأن یک جامعه اسلامی نیست می‌توان صنوف را به حرکت وادار کرد تا وارد میدان شوند و اگر درد دین دارند همکاری کرده و در غیر این صورت از کار برکنار شوند.

امام جمعه همدان اذعان کرد: باید تشکیلاتی وجود داشته باشد تا نیروهای نظارت‌کننده به طور آشکار و پنهان مکان‌های عرضه پوشاک را رصد کنند تا با رعایت حجاب و عفاف در جامعه خانواده‌ها را تحکیم بخشیده و برای این امر راهکار بدهیم.

نهادهای علمی و دینی برای تحکیم بنیان خانواده طرح ارائه کنند

طه محمدی در جلسه مرتبط دیگری به مباحث اخلاقی اشاره کرده و با اشاره به وضعیت بدحجابی جوانان و نوجوانان خواسته بود تا حوزه‌ها، دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش و اعضای هیئت‌های علمی برای تحکیم بنیان خانواده طرح‌هایی را ارائه کنند.

تذکر لسانی محدود به مراسم‌ مذهبی نشود

در همین زمینه معاون شورای هیئت‌های مذهبی ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر همدان تاکید بسیاری دارد که تذکر لسانی و فریضه معروفات نباید فقط محدود به مراسم‌های مذهبی در ایام و مناسبت‌های خاصی باشد.

محمدرضا بهمنی‌پور د این زمینه در همایش امر به معروف و نهی از منکر استان همدان اظهار داشت: شورای امر به معروف و نهی از منکر در هیئت‌های مذهبی همدان با عضویت سه نفر از هر هیئت تشکیل شده و با برپایی جلساتی در محلات مردم را در خصوص اجرای فریضه معروفات توجیه می‌کنند.

سال گذشته 1500 مبلغ در شهرستان همدان برای ترویج فرهنگ تذکر لسانی و معروفات اعزام شدند

معاون شورای هیئت‌های مذهبی ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر همدان افزود: در سال گذشته بیش از هزار و 500 روحانی به عنوان مبلغ در سطح شهرستان همدان برای ترویج فرهنگ تذکر لسانی و معروفات اعزام شدند و تذکر لسانی با زبان خوش و ملایم را مدنظر قرار دادند.

وی در ادامه با بیان اینکه در تمام جلسات و برنامه‌ها، سخنرانان و مداحان باید چند دقیقه‌ای را به احیاء فریضه معروفات اختصاص دهند، بیان داشت: تذکر لسانی نباید فقط به مراسمات مذهبی در ایام و مناسبت‌های خاصی محدود شود چون امام حسین(ع) برای احیا امر به معروف و نهی از منکر قیام کرد.

دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر همدان نیز در این زمینه به اهمیت تاکید این دو فریضه در همه ابعاد و جلسات اشاره کرد و گفت: در شهرستان همدان بیش از 50 اتحادیه صنفی وجود دارد که در آنها شورای احیاء امر به معروف و نهی از منکر فعال است.

محمدجواد بیات در آخرین ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر همدان که با بیان اینکه در 38 نقطه شهر از جمله فرودگاه و پارک‌ها طرح امر به معروف و نهی از منکر اجرا می‌شود، گفت: در شش خیابان اصلی تیم‌های مختلف با مشارکت بسیج و نیروی انتظامی و دادگستری در تقویت این مهم در سطح شهر تلاش می‌کنند.

هدف از احیا امر به معروف و نهی از منکر، ایجاد امنیت پایدار و سلامت جامعه است

وی با اشاره به اینکه هدف از احیا فریضه امر به معروف و نهی از منکر، ایجاد امنیت پایدار و سلامت جامعه است عنوان کرد: این موضوع در کشورهای دیگر با عنوان خودکنترلی مطرح شده که ما در کشور از آن با عنوان امر به معروف یاد می‌کنیم.

بیات به برگزاری جلسات آسیب‌شناسی برای فروشندگان خانم در بازار اشاره کرد.

حجاب مسئله اي اسلامي بوده و مختص شيعه نيست

با توجه به تاکیدات و انتقادات مدیران و مسئولان فرهنگی که خود به نوعی متولیان امور دینی و امر احیای امر به معروف و نهی از منکر نیز محسوب می شوند می توان دریافت که اهمیت این دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر در چه جایگاهی است.

با توجه به اینکه این مباحث کماکان در جلسات متعدد و در ایام متوالی نیز طرح و عنوان می شود این بر می آید که برگزاری جلسات و نشست هایی که محتوای دینی و فرهنگی دارند باید به گونه ای باشد که نتایج این جلسات در جامعه نیز نمود عینی پیدا کند اما چرایی عدم تحقق این مهم جای بحث فراوان دارد.

بر این اساس شاید نیاز بر این باشد که چنین جلساتی با راهبردهای عملی در اختیار متولیان آموزشی استانی نظیر دانشگاه ها و آموزش و پرورش نیز قرار گیرد و این مهم به عنوان آزمونی عملی و تئوری در مدارس و دانشگاه ها تدریس شود چرا که نباید از نظر دور داشت که حجاب مسئله اي اسلامي بوده و مختص شيعه نيست و بر این اساس نیز از ضروريات دين اسلام است و اگر كسي منكر حجاب شد و به انكار نبوت در اين زمينه رسيده و مرتد است.

در پایان باید متذکر شد که به حاشیه رفتن و یا کمرنگ شدن شعائر شیعی و اسلامی در یک جامعه دینی در مرحله نخست منبعث از ترک امر به معروف و نهی از منکر و یا شاید عدم پیاده سازی صحیح این مهم در متن جامعه باشد که به دنبال خود بسیاری از ناهنجاری ها و بداخلاقی ها و نیز بدحجابی ها را به دنبال خواهد آورد.

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زهرا مرادوند