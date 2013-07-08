کالاهای اساسی مردم با تخفیف ویژه در میناب توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس خدادادزاده ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در آستانه ماه مبارک رمضان کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در چند نقطه از شهر و در نمایشگاه طرح ضیافت با تخفیف ویژه توزیع می‌شود.

وی با اشاره به افزایش تقاضای کالاهای اساسی در بازار با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، بیان داشت: سازمان صنعت، معدن و تجارت شهرستان در راستای تأمین اقلام مورد نیاز مردم اقدام به توزیع این کالاها در قالب طرح ضیافت کرده است.

وی با اشاره به مزایای اجرای طرح ضیافت در آستانه ماه مبارک رمضان، تصریح کرد: در اجرای این طرح اقلام و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با قیمت پایین در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

خدادادزاده به توزیع انواع برنج، مرغ منجمد، گوشت قرمز و حبوبات در شهرستان، اشاره کرد و گفت: این اقلام به میزان مصرف بازار در نظر گرفته شده است و هیچ نگرانی از بابت کمبود احساس نمی‌شود.

نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در بازارچه تعاون روستایی واقع در بلوار امام (ره)، جنب پارک ولایت دایر شده است.