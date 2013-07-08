  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۷ تیر ۱۳۹۲، ۱۳:۰۴

خدادادزاده عنوان کرد:

کالاهای اساسی مردم با تخفیف ویژه در میناب توزیع می شود

کالاهای اساسی مردم با تخفیف ویژه در میناب توزیع می شود

میناب - خبرگزاری مهر: معاون استانداروفرماندارویژه میناب از توزیع کالاهای اساسی مردم با تخفیف ویژه، به مناسبت ماه مبارک رمضان در شهرستان میناب خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس خدادادزاده ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در آستانه ماه مبارک رمضان کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در چند نقطه از شهر و در نمایشگاه  طرح ضیافت با تخفیف  ویژه توزیع می‌شود.

وی با اشاره به افزایش تقاضای کالاهای اساسی در بازار با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، بیان داشت: سازمان صنعت، معدن و تجارت  شهرستان در راستای تأمین اقلام مورد نیاز مردم اقدام به توزیع این کالاها در قالب طرح ضیافت کرده است.

وی با اشاره به مزایای اجرای طرح ضیافت در آستانه ماه مبارک رمضان، تصریح کرد: در اجرای این طرح اقلام و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با قیمت پایین در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

خدادادزاده به توزیع انواع برنج، مرغ منجمد، گوشت قرمز و حبوبات در شهرستان، اشاره کرد و گفت: این اقلام به میزان مصرف بازار در نظر گرفته شده است و هیچ نگرانی از بابت کمبود احساس نمی‌شود.

نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در بازارچه تعاون روستایی  واقع در بلوار امام (ره)، جنب پارک ولایت دایر شده است.

 

 

کد مطلب 2092589

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها