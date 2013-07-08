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۱۷ تیر ۱۳۹۲، ۱۳:۳۹

دو نمایشگاه هنری در شهرستانهای همدان دایر شد

دو نمایشگاه هنری در شهرستانهای همدان دایر شد

همدان – خبرگزاری مهر: در آستانه ماه رمضان یک نمایشگاه کتاب در شهرستان فامنین و یک نمایشگاه مینیاتور در نهاوند افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فامنین گفت: با آغاز فصل اوقات فراغت و به مناسبت ماه مبارک رمضان، نمایشگاه کتاب شهرستان فامنین افتتاح شد.

ناصر قره باغی افزود: در این نمایشگاه 12 هزار جلد کتاب با هزار و 200 عنوان از مجموعه کتاب های مذهبی، دینی، اجتماعی، تاریخ، ادبیات و کودک و نوجوان به نمایش در آمده است.

قره باغی با تأکید بر اینکه همه کتاب ها در این نمایشگاه با تخفیف 50 درصد به فروش می رسد، گفت: علاقمندان می توانند تا 10 شهریور ماه همه روزه از ساعت 9 تا  22 از این نمایشگاه بازدید کنند.

نمایشگاه مینیاتور در نهاوند برپاست

مدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نهاوند از برپایی نمایشگاه مینیاتور در این شهرستان خبر داد.

میثم مرادی گفت: در این نمایشگاه  که با همکاری کانون بسیج هنرمندان برپا شده، آثار مینیاتور مهری کولیوند به نمایش درآمده است.

مرادی افزود: در این نمایشگاه،  40 اثر برتر این هنرمند خوش ذوق در محل دائمی نمایشگاه هنرهای تجسمی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نهاوند به نمایش گذاشته شده است.

 وی عنوان کرد: علاقمندان می توانند تا 20  تیر ماه، همه روزه صبح ها از ساعت  8 تا 12 و  بعد از ظهرها از ساعت  14تا 19 از این نمایشگاه بازدید کنند.

کد مطلب 2092594

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