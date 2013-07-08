روحانی پایه گذار برپایی جلسات با روسای جمهور گذشته باشد/ حضور خاتمی در مراسم تنفیذ مانعی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا باهنر در نشست خبری خود که امروز صبح در محل دایمی جامعه اسلامی مهندسین برگزار شد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته شده است شما قصد تشکیل حزب فراگیر با لیدری آقای ناطق نوری را دارید، گفت: حزب فراگیر جزو آرزوهای قدیمی ما است که این حزب مختص جریان و جبهه اصولگرایی نیست.

تا 4 سال آینده بهترین زمان برای تشکیل حزب فراگیر است

وی افزود: اعتقاد دارم ما نیازمند چند حزب فراگیر و قدرتمند در کشور هستیم که البته آمار حزب پروانه دار و رسمی در کشور به 220 حزب می رسد اما هیچ یک از این احزاب قدرتمند و تاثیرگذار نیستند بنابراین ما به حزبی که حرف جدی در فضای سیاسی کشور بزند و حداقل 30 تا 40 درصد از آرا را بتواند مدیریت کند نیازمندیم.

باهنر با بیان اینکه دیگر اشخاص سیاسی نیز بعد از انتخابات صحبت از راه اندازی حزب فراگیر کرده اند گفت: آقای عارف و هاشمی رفسنجانی نیز صحبت از تشکیل حزب فراگیر داشته اند و علی لاریجانی نیز در سخنرانی خود به مناسبت 7 تیر بر این موضوع نیز تاکید داشته است. لذا بعد از انتخابات و تا 4 سال آینده که فضای سیاسی در کشور آرام است بهترین فرصت برای تشکیل یک حزب قوی و تاثیرگذار برای حضور در انتخابات آینده فراهم می شود، البته احزاب نیز باید در برابر افکار عمومی پاسخگو باشند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه حزبی که من تشکیل دهم به دلیل اینکه اصولگرا هستم آن حزب هم قطعاً اصولگرا خواهد بود گفت: البته اصولگرایی نیز مانند اصلاح طلبی لایه های مختلفی دارد همچنان که در جریان اصلاحات طیف رادیکال و میانه رو است جریان اصولگرا نیز به همین طیف ها تقسیم بندی می شود.

دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین با بیان اینکه فضای فتنه و رادیکالی سال 88 مانع از تشکیل حزب فراگیر من شد، گفت: طی 4 سال آینده بهترین موقعیت برای تاسیس حزب است اما اول باید اساسنامه و چارچوب حزب عوض شود و سپس اعضای آن را انتخاب کرد.

وی با بیان اینکه اگر حزب با محوریت من شکل گیرد قطعاً موفقیت نخواهد بود، تاکید کرد: تاسیس یک حزب حتماً باید براساس تفاهم با فعالان سیاسی باشد لذا بعد از مشخص شدن اساسنامه و چارچوب حزب اعضای آن و حتی پدر معنوی یا لیدر حزب که شما از آقای ناطق نوری یاد کردید مشخص خواهد شد.

12 مردادماه مراسم تنفیذ و 13 مرداد مراسم تحلیف رئیس جمهور آینده برگزار می شود

باهنر در ادامه این نشست خبری با اشاره به زمان تنفیض و تحلیف رئیس جمهور منتخب گفت: مراسم تنفیذ رئیس جمهور 12 مرداد ماه و مراسم تحلیف نیز در روز یکشنبه در صحن علنی مجلس برگزار می شود و رئیس جمهور بعد از این مراسم به مدت 10 روز فرصت دارد اعضای پیشنهادی خود را برای کابینه دولت یازدهم معرفی کند.

وی افزود: اگر قرار باشد کارها طبق روال قانونی پیش رود زمان رای اعتماد تا ششم شهریور ماه طول می کشد بنابراین همان طور که مقام معظم رهبری نیز به رئیس جمهور منتخب توصیه کردند در این مدت دو ماهه می توانند از فرصت ها استفاده کرده و با رایزنی هایی که با مجلس انجام می دهند کار خود را جلو بیاندازند که البته این نیز به نظر رئیس جمهور منتخب بستگی دارد.

ساختار جبهه پیروان تغییر نمی کند

همچنین دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین در خصوص این سوال که گفته شده است ساختار جبهه پیروان تغییر خواهد کرد، گفت: جبهه پیروان یک حزب نیست و متشکل از 15حزب است که هر کدام برای خود تشکیلات حزبی، شورای مرکزی و دبیر کل دارند به صورت مستقل تصمیم گیری می کنند بنابراین اگر بخواهد ساختار جبهه تغییر کند باید نوع فعالیت آن نیز تغییر کند مثلاً از جبهه به یک حزب فراگیر تبدیل شود.

خبرنگاری پرسید آیا این بحث مطرح شده است، باهنر پاسخ داد: خیر، صحبتی مبنی بر تغییر ساختار جبهه صورت نگرفته است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین در مورد طرح تغییر روش رای اعتماد به کابینه گفت: چنین طرحی که ما برای وزرا شرط می گذاریم مطرح نیست و قطعاً چنین طرحی هم به دولت یازدهم نمی رسد.

رای مردم به روحانی به دلیل افراط و تفریط دولت احمدی نژاد و اصلاحات بود

باهنر همچنین در مورد تحلیلش از نتیجه انتخابات گفت: در 16 سال گذشته مردم شاهد یک افراط و تفریط بودند و در 8 سال گذشته تندروی هایی صورت گرفت که این تندروی ها در دولت اصلاحات نیز به شکل دیگری وجود داشت، اگرچه جهت گیری های این تندروی ها متفاوت بود.

وی افزود: مردم به دلیل این تندروی ها در 16 سال گذشته به اعتدال روی آوردند و این گونه نیست که بگوییم اصلاح طلبان بردند اصولگراها باختند. در این دوره از انتخابات جامعه و افکار عمومی تمایل خود را به صورت یک رویکرد اعتدالی نشان داد و امیدواریم دولت آینده نیز با حفظ ارزش ها و انضباط های حکومتی این اعتدال را سرلوحه کار خود قرار دهد.

رویکرد اعتدالی روحانی شعار انتخاباتی نبود/ روحانی ذاتاً معتدل است

دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین در مورد رویکرد اعتدالی حسن روحانی گفت: رویکرد اعتدالی رئیس جمهور منتخب یک شعار انتخاباتی نبود چرا که ایشان ذاتاً معتدل است و قطعاً نیز در دولت آینده خود تلاش می کند از افراد توانمند و معتدل استفاده کند.

وی همچنین در مورد کابینه فراجناحی روحانی گفت: من کابینه فراجناحی را قبول ندارم و آن را یک شرکت سهامی می دانم و منظور از فراجناحی این نیست که ایشان از همه جناح ها بخواهد در کابینه اش استفاده کند بلکه منظور از فراجناحی آن است که کسانی که در این کابینه به کار گرفته می شوند منافع گروهی و حزبی خود را به منافع ملی ترجیح ندهند.

استفاده از ادبیات فاخر برای حل مشکلات هسته ای از عهده روحانی بر می آید

باهنر همچنین در پاسخ به این سوال که پیش بینی تان از سیاست خارجی و همچنین اقتصاد داخلی 4 سال آینده دولت منتخب چیست، گفت: پیش بینی سخت است، اما در مورد سیاست خارجی نظام سه جمله بیشتر ندارد: اول آنکه ما از حق غنی سازی خود صرفنظر نمی کنیم، دوم آن که از این علم و دستاورد هسته ای استفاده غیرصلح آمیز نخواهیم کرد و دیگر آن که به شرط آن که طرف های مدعی حقوق ما را رعایت کنند اجازه نظارت آنان بر تاسیسات هسته ای مان را خواهیم داد.

وی افزود: ما می توانیم این سه جمله را یا با ادبیات فاخر بگوییم و یا با ادبیات خشن. رقیب هم می تواند این سه جمله را با وقت کشی مطرح کند و یا اینکه بیاید به صورت صریح پای میز مذاکره صحبت کند.

نایب رئیس مجلس با بیان این که استفاده از ادبیات فاخر حقوقی و رعایت نظم بین المللی از عهده حسن روحانی بر می آید گفت: البته این امر به طرف مقابل نیز بستگی دارد و اگر این اتفاق همزمان بیافتد امیدواریم که ما به حقوق هسته آی خود برسیم و در عین حال شاهد کارهای غیرمعمول نیز از سوی نظام بین الملل نباشیم.

وی همچنین در مورد کارهای اقتصادی دولت آینده گفت: بعضی کارها نیاز به زمان دارد اما می توان برخی مشکلات اقتصادی را در کوتاه مدت حل کرد همچنان که در این یک ماه اخیر شاهد بودیم نرخ ارز کاهش یافت.

باهنر افزود: معتقدم خیلی از گرانی ها ریشه اقتصادی ندارد و ریشه آن روانی و فرهنگی است که اگر ثبات مدیریت به کشور باز گردد بسیاری از این قیمت های حبابی شکسته خواهد شد.

وی توضیح داد: ما امروز دچار تورم نقطه به نقطه و تورم 40 درصدی هستیم که قطعاً این اتفاق نباید در دولت آینده بیافتد و این تورم باید کاهش یابد اما انتظار ارزانی به آن معنا که تورم منفی داشته باشیم نداریم چرا که چنین چیزی در هیچ جای دنیا امکان پذیر نیست و تنها در عصر یخبندان اتفاق می افتد.

رسانه ها اجازه دهند تهمت زنندگان به نظام از موضع خود عدول کنند

دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین همچنین با اشاره به نتیجه انتخابات سال 92 و مقایسه آن با انتخابات سال 88 و تهمت تقلبی که از سوی فتنه گران به نظام زده شد گفت: ساختار کشور ما به گونه ای است که امکان تقلب در این ساختار وجود ندارد چرا که مراکز قدرت آن چنان پهن و متعدد هستند که هیچگونه تقلبی در انتخابات امکان پذیر نیست.

وی تهمت تقلب را ناشی از هوای نفس و خودخواهی برخی عناصر تندرو دانست و گفت: این گروه هم به خند ضربه زدند و هم به جامعه اما مطمئن هستیم که بعد از برگزاری این انتخابت بسیاری از آنان پشیمان هستند و بعضی ها که شجاعت دارند به صورت صریح این پشیمانی را ابراز کردند اما برخی دیگر این شهامت و جرات را ندارند و یا منتظر فرصت یا موقعیتی مناسب هستند.

باهنر خطاب به رسانه های اصولگرا خاطرنشان کرد: خواسته ام از رسانه ا این است که اگر کسی خواست به اشتباه خودش اعتراف کند یا زبانی یا رفتاری و یا قلبی موضع نگیریم و نگوییم که تو همان بودی که فلان موضع را در برابر نظام گرفتی و ما باید دنبال آن باشیم که آنان از موضع خودشان عبور کنند. بعضی ها از نظر فکری قانع شدند اما بعضی ها جرات و شهامت اعلام مواضع صریح خود را ندارند و ما باید به آنان فرصت دهیم تا بخشی از خطاهای خود را جبران کنند.

حضور خاتمی در مراسم تنفیض بلامانع است

وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه معمولاً مراسم تنفیض با حضور روسای جمهور گذشته برگزار می شود آیا امکان حضور آقای خاتمی در این مراسم وجود دارد گفت: حضور آقای خاتمی نیز در این مراسم بلامانع است و اشکالی ندارد اما هیچ تصمیمی در این خصوص گرفته نشده است.

روحانی پایه گذار برگزاری جلسات با روسای جمهور گذشته باشد

نایب رئیس مجلس گفت: تمام روسای جمهور گذشته منهای رئیس جمهور اولی که اسفل السافلین است مو رئیس جمهور دوم که در اعلای علیین است (بنی صدر و شهید رجایی) روسای جمهور گذشته می تواند در این مراسم حضور داشته باشند و رئیس جمهور آینده نیز می تواند با روسای جمهور گذشته برای پیشبرد کارهای خود مشورت بگیرد.

وی در توصیه ای خطاب به روحانی خاطرنشان کرد: من به آقای روحانی پیشنهاد می کنم که پایه گذار اینطور جلسات باشند و برای پیشبرد امور خود با روسای جمهور گذشته جلسه بگذارند و از آنان مشورت بگیرند.