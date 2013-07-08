آثار نظارت زيست محيطي در شهرك هاي صنعتي به چشم مي خورد

به گزارش خبرگزاری مهر ، بیوک رئیسی امروز دوشنبه در جلسه بررسي مشكلات شهرك هاي استان بر ضرورت تقويت فعاليت هاي زيست محيطي در شهرك هاي صنعتي تاكيد كرد .

وی با اشاره به رويكرد مثبت محيط زيست استان در صدور مجوز احداث شهرك هاي صنعتي و ترغيب و تشويق صنايع به نقل مكان به اين شهرك اضافه كرد ، مديريت زيست محيطي متمركز با ايجاد تصفيه خانه مادر براي چند واحد صنعتي ، مي تواند علاوه بر كنترل آلاينده ها ، هزينه هاي زيست محيطي واحد هاي توليدي را كاهش دهد .

رئیسی شركت مديران شهرك هاي صنعتي در كارگروه مديريت پسماند شهرستان را ضروري و موثر دانسته و افزود ، بايستي براي خروج پسماند و پساب هاي صنعتي از شهرك ها فرآيند نظارتي و كنترلي تعريف و از رهاسازي آن در عرصه هاي طبيعي و زمين هاي كشاورزي جلوگيري گردد .

دبير كارگروه مديريت پسماند هاي استان زون بندي استقرار صنايع در شهرك ها را اقدامي فني و غير قابل چشم پوشي دانسته و تشريح كرد ، در صورت نزديكي فعاليت صنايع زون هاي همجوار مي توان با اجراي تمهيداتي تغييرات اندكي در استقرار واحد هاي توليدي در حال تاسيس پيش بيني نمود .

رئيسي با ضروري خواندن برگزاري دوره هاي آموزشي زيست محيطي براي مديران شهرك هاي صنعتي بر تكميل فضاي سبز (ده درصدي ) شهرك ها تاكيد كرده و از فرمانداران شهرستانها خواست در موافقت نامه هاي بودجه، اعتبارات زيست محيطي و توسعه فضاي سبز در شهرك هاي را مورد توجه قرار دهند .