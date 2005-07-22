بهزاد كتيرايي: رئيس آينده سازمان تربيت بدني بايد با ابعاد مديريت ورزشي آشنا باشد/ ورزش آموزش و پرورش بايد در اولويت باشد

بهزاد كتيرايي درگفت و گو با خبرنگار" مهر" ضمن بيان اين مطلب به انتظارات جامعه ورزش ازدولت آينده خبرداد و تصريح كرد: با توجه به اينكه ما جامعه جواني داريم همه دولت ها بايد با بها دادن به ورزش به اين جوانان انرژي و انگيزه مضاعف بدهند.

وي افزود: اگردولتي بخواهد به جامعه اش نشاط و سلامتي تزريق كند استفاده از ورزش مي تواند اصلي ترين و موثرترين حربه باشد.

مديركل سابق حراست سازمان تربيت بدني درادامه با تاكيد بر اينكه دولت آينده بايد در چند بخش از ورزش توجه ويژه اي داشته باشد خاطر نشان كرد: خوشبختانه در طرح جامع ورزش به توسعه و گسترش ورزش درنهادها و ايجاد ساختار براي كليه نهادها و خصوصا ورزش آموزش و پرورش تاكيد شده است.

وي افزود: اگر ما بتوانيم در كليه بخش هاي ورزش مشاركت بخش خصوصي را به همراه داشته باشيم قطعا شاهد پيشرفت بيشتر ورزش خواهيم بود.

كتيرايي ادامه داد: دولت آينده بايد نگاه جدي به ورزش و خصوصا در برخي بخش ها داشته باشد كه ورزش آموزش و پرورش يكي از مهمترين بخش هاي تاثير گذار در ورزش است. آموزش و پرورش از اين جهت كه با قشر بسيار عظيمي از جوانان روبروست مي تواند مورد توجه بيشتر دولت آينده قرارگيرد.

مديركل سابق حراست سازمان تربيت بدني با بيان اينكه دربعد قهرماني و حرفه اي نيز نياز به اقدامات گسترده اي داريم تصريح كرد: همه دستگاهها بايد در امر همگاني كردن ورزش دولت را كمك كنند تا دركناربرنامه هاي سازمان تربيت بدني شاهد گسترش ورزش و همگاني شدن آن به معناي واقعي باشيم.

وي افزود: دربرخي رشته ها زمينه قهرماني بيشتر فراهم است كه بايد برروي آنها تمركزكرد. ما در ورزش هاي غيرتوپي در عرصه هاي بين المللي زمينه هاي خوبي براي قهرماني داريم كه بايد با نگاهي ويژه به اين قبيل ورزش ها موفقيت هاي بيشتري را براي كشورمان به ارمغان بياوريم.

كتيرايي ادامه داد: واقعيت اين است كه فوتبال ما نمي تواند در سطح اول جهان به مقام هاي اول و يا دوم دست پيدا كند اما برخي رشته هاي انفرادي به راحتي مي توانند اين عناوين را كسب كنند كه بايد در دولت آينده براين اساس برنامه ريزي و سرمايه گذاري شود.

كتيرايي درمورد رئيس آينده سازمان تربيت بدني گفت : رياست سازمان تربيت بدني يكي ازحساس ترين پست هاي كشوراست كه متاسفانه درطول سالهاي گذشته افرادي دراين پست گمارده شده اند كه ورزشي نبوده اند و از سياست وارد ورزش شده اند. به نظر من دولت آينده بايد از افرادي در سازمان تربيت بدني استفاده كند كه ورزش را خوب بشناسد چرا كه مديريت ورزشي با مديريت ساير بخش ها متفاوت است.

كتيرايي ادامه داد: منظور از ورزشي بودن نه اينكه ورزشكار بوده باشد بلكه رئيس آينده سازمان تربيت بدني بايد فردي باشد كه با ابعاد مديريت ورزشي آشنا باشد و درد جامعه ورزش را بداند.

مديركل سابق حراست سازمان تربيت بدني در جواب اين سوال كه آيا شما نيز يكي از گزينه هاي رياست سازمان تربيت بدني هستيد گفت: صحبت هايي در اين زمينه صورت گرفته است اما همه چيز به انتخاب آقاي احمدي نژاد برمي گردد. با اين حال اميدوارم هركس كه به عنوان رئيس سازمان تربيت بدني انتخاب مي شود بتواند براي ورزش مفيد و تاثير گذار باشد.