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۱۷ تیر ۱۳۹۲، ۱۴:۱۹

عبدوس در گفتگو با مهر:

محیط زیست گیلان تحت فشار و تنش های زیست محیطی شدیدی قرار دارد

محیط زیست گیلان تحت فشار و تنش های زیست محیطی شدیدی قرار دارد

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گفت: این خطه از شمال کشور با مساحت یک و نیم میلیون هکتار و با جمعیت 2.5 میلیون نفر بعد از تهران متراکم ترین استان در کشور است به همین دلیل محیط زیست گیلان تحت فشار و تنش های زیست محیطی قرار دارد.

امیر عبدوس در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پساب ها و پسماندها از مشکلات جدی استان در حوزه محیط زیست هستند بنابراین باید به این مهم توجهی شود.   

وی اظهارداشت: واحدهایی که سال گذشته مجهز به سیستم تصفیه شدند شامل دو بیمارستان، دو شهرک صنعتی  و هفت واحد صنعتی هستند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان تعداد واحدهای مجهز به سیستم تصفیه فاضلاب در استان را  115 مورد  اعلام کرد و گفت: از مجموع 16 شهرک صنعتی استان هفت شهرک دارای سیستم تصفیه فاضلاب هستند.

وی افزود: در مجموع 20 منطقه تحت مدیریت محیط زیست شامل پنج منطقه حفاظت شده، شش منطقه شکار ممنوع، سه اثر طبیعی ملی، پنج پناهگاه حیات وحش و یک پارک ملی به مساحت 213 هزار هکتار  است که  14.5 درصد پهنه سرزمین استان را شامل می شود.

عبدوس همچنین قرق های بومی را به عنوان یکی از مترقی ترین حفاظت و بهره برداری زیستگاه ها در دنیا دانست و اظهار داشت: افزون بر 50 سال قبل در استان از این روش برای بهره برداری منابع موجود به ویژه در تالاب بین المللی انزلی استفاده می شد.

کد مطلب 2092722

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