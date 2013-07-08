وضع بغرنج در سیستم پزشکی مناطق اشغالی/ تعرض به 50 درصد از کارمندان زن

به گزارش خبرگزاری مهر ، هاآرتض برای مخابره این خبر اقدام به نظرسنجی در میان جامعه پزشکی اسرائیل کرده و می نویسد نیمی از افرادی که در این نظرسنجی شرکت کردند عنوان داشتند که به صورت لفظی و یا فیزیکی مورد تعرض جنسی قرار گرفته اند.

بر اساس این گزارش در 60 مورد از این تعرض ها فرد خاطی از همکاران ارشد این افراد بوده است.

در این نظرسنجی از 502 مرد و 582 زن فعال در بخش پزشکی رژیم صهیونیستی که در 43 مرکز تخصصی مشغول به فعالیت هستند پرسش های مطرح شد که فقط یک پنجم مردان شرکت کننده در این نظرسنجی اعلام کردند که مورد تعرض جنسی قرار گرفته اند.

در این پرسش و پاسخ ها یک پزشک زن نیز اعلام کرد که بعد از خودداری از قبول پیشنهاد جنسی مافوق خود، از کار اخراج شده است.

البته این موضوع فقط مربوط به بخش پزشکی رژیم صهیونیستی نیست و بخش های مختلف آن از جمله ارتش این رژیم شاهد چنین مشکلی هستند.

بر اساس این گزارش، تعداد شکایات مربوط به آزار و اذیت جنسی در ارتش اسرائیل، از سال 2007 تا 2012 میلادی با رشد بیش از 80درصدی روبرو شده است.

بنا بر این گزارش، تعداد پرونده‌های آزار و اذیت جنسی در ارتش اسرائیل، در سال 2011 به 144 مورد رسیده، در حالی که در سال 2007 تعداد پرونده‌های مربوط به آزار و اذیت جنسی، 94 مورد بوده است. همچنین تعداد شکایات دریافتی نیز از 318 مورد سال 2007 به 583 مورد در سال 2011 رسیده است.