رضا علی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه در حال حاضر 140 دامدار در تعاونی لبن قم عضو هستند، بیان کرد: به طور متوسط بیش از چهار هزار و 200 دام شیری در دامداری این تعداد دامدار نگهداری می‌شوند.

وی با بیان اینکه تعاونی لبن روزانه 40 تن شیر تولید می‌کند بیان کرد: در حال حاض قیمت شیر خام 960 تومان است که این قیمت برای تولید کننده به صرفه نیست.

مدیرعامل تعاونی لبن قم اظهار داشت: افزایش قیمت سوخت، افزایش حقوق و دستمزد و دیگر هزینه‌های تولید موجب افزایش هزینه تولید شده که در این صورت برای دوری از ضرر تولید کنندگان قیمکت شیر نیز باید افزایش یابد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر برخی از دامداران در حال زیان دهی هستند، بیان کرد: طی سالهای اخیر تعدادی از دامداران فعالیت خود را متوقف کرده‌اند.

علی نسب در ادامه درباره وضعیت نهاده‌ها عنوان کرد: گرچه توزیع نهاده‌ها بهتر شده است اما مقرر شود بود که قیمت نهاده‌ها را دو ماه بعد از توزیع دریافت کنند و قیمت شیر نقدا پرداخت شود درحالی که این اتفاق کاملا بالعکس شد و در حال حاضر قیمت شیر خریداری شده را دوماه بعد پرداخت کرده اما نهاده‌ها را نقدا دریافت می‌کنند که این امر نیز مشکلات دامدران را بیشتر کرده است.

وی در عین ضمن خوشبینی به آینده ابراز داشت: با توجه به قول‌هایی که داده شده به آینده خوشبین هستیم و امیدواریم که اصلاحی در قیمت‌ها انجام شود.

