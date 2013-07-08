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۱۷ تیر ۱۳۹۲، ۱۵:۲۳

مطاف خبرداد:

برگزاری مراسم ترتیل خوانی با حضور قاریان برجسته در بوشهر

برگزاری مراسم ترتیل خوانی با حضور قاریان برجسته در بوشهر

بوشهر- خبرگزاری مهر:جانشین سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر گفت: همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان با حضور قاریان برجسته وممتاز استانی و مردم خداجو و خادمین قرآنی مراسم ترتیل خوانی قرآن در حسینیه عاشقان ثارالله بوشهر برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار عبدالرضا مطاف ظهر دوشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر اظهار داشت: مراسم ترتیل و جزء خوانی قرآن کریم بعداز ظهر همه روزها بمناسبت ماه مبارک رمضان در حسینیه عاشقان ثارالله بوشهر به همت سپاه امام صادق (ع) استان وهمکاری شورای عالی قرآنی برگزار می شود.

وی افزود: همزمان با اجرای برنامه ترتیل خوانی از شبکه چهارم سیما پخش می شود.

جانشین سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر افزود: با توجه به اینکه استان بوشهر پارسال در مراسم ترتیل خوانی قرآن در سطح کشور رتبه دوم را به خود اختصاص داد امسال امتیاز پخش این مراسم از شبکه چهار سیما را به استان بوشهر دادند.

مطاف تصریح کرد: با وجود حافظان و قاریان ممتاز قرآن در استان بوشهر امیدواریم امسال نیز رتبه استان در زمینه ترتیل قرآن ارتقا یابد.

مطاف اضافه کرد: مقدمات کار برگزار شده و فردا آیین افتتاحیه مراسم ترتیل خوانی قرآن در حسینیه عاشقان ثارالله با حضور مردم و مسوولان برگزار می شود.

وی برضرورت تامین برق اضطراری، فضاسازی تبلیغی مناسب در سطح شهر و حمایت مالی از این برنامه معنوی تاکید کرد.

کد مطلب 2092811

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