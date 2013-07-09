به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نامه "ژون آفریک" چاپ فرانسه، به مناسبت برگزاری کنفرانس منافقین در حاشیه پاریس، حضور آنها را زیر سوال برده است.

در این مطلب به تاریخچه تاسیس در سال 1965 و تفکر التقاطی آنها اشاره شده است و این که بعد از فرار به پاریس، مسعود رجوی به همراه ابوالحسن بنی صدر اقدام به تاسیس گروهی از مخالفین کردند که با مشخص شدن ماهیت آنها، روز به روز از اعضای آن کاسته شد و در پایان تنها ماندند.

"کلِمان تِرمه"، کارشناس مدرسه عالی مطالعات علوم اجتماعی (EHESS)، در این زمینه می گوید که سلطنت طلبان حکومت فعلی ایران را به آنها ترجیح می دهند و با توجه به حمایت نظامی آنها از صدام در جنگ علیه ایران، در داخل نیز منفور هستند.

لوران سن پِریه، نویسنده گزارش، با مقدمه فوق از "نمایش" برگزار شده در 22 ژوئن در ویلپینت که به حضور شخصیت های مختلف سیاسی-رسانه‎ای همچون میشل آلیو-مری (وزیر دفاع سابق)، کریستین اوکران (گوینده معروف اخبار) و اینگرید بتانکور از فرانسه در کنار افرادی همچون رودلف جیولیانی (شهردار سابق نیویورک) و خوزه لوئیز زاپاترو (نخست وزیر سابق اسپانیا)؛ آن هم درست یک هفته بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران ابراز شگفتی کرده است.

وی می گوید آنها دلیل برگزاری کنفرانس خود را "جشن گرفتنِ تصمیم آمریکا در سپتامبر 2012 مبنی بر خروج آنها از لیست سازمان‎های تروریستی (که از سال 1997 در آن قرار داشتند" اعلام کرده بودند.

در ادامه مطلب به قتل آمریکایی ها در ایران در دهه 70 میلادی اشاره شده است و آمده: "از سال 1986 آنها کمپ اشرف در عراق قرار گرفتند و تبدیل به متحد اصلی صدام حسین در جنگ علیه ایران (80-1988) و ابزار اصلی برای قتل عام خونین کردها و شعیان شدند."

در اینجا نویسنده فرانسوی این سوال را مطرح می کند: "چگونه سازمانی به این مخوفی و منفوری می تواند باعث تجمع تعداد زیادی از افراد و شخصیت‎ها شود؟"

وی در پاسخ مقاله آلینا آلیمکولووا، دانشجو قرقیز بر روی سایت رادیو آزادی -که هزینه های آن از طرف کنگره آمریکا تامین می شود، را ذکر کرده که اعتراف کرده با وعده سفر ارزان قیمت به پاریس و بدون اطلاع از استفاده ای که قرار است از آنها بشود، از پراگ به آنجا منتقل شده اند.

سنت پریه می نویسد: "بنیه مالی قابل توجه آنها این امکان را داده که برای تطهیر خود در دهه اول سال 2000، فعالیت‎های گسترده‎ای انجام دهند و از لابی گرهای منتفذی در مجالس غربی استفاده کنند و سخنرانان شناخته شده‎ای را به خود جلب کنند."

وی در پایان می گوید که استقبال جامعه بین الملل از انتخاب غیرمنتظره روحانی، هم چون آب سردی بر آنها محسوب می شود.

مریم رجوی و تعدادی از گروهک در حال حاضر در اووِر-سور-اوواز در شمال پاریس مستقر هستند.