بازدید رامین مهمانپرست از شبکه تلویزیون دولتی مردم فیلیپین

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، رامین مهمان پرست در این دیدار با اشاره به ظرفیت ها و امکانات گسترده فنی و حرفه ای رسانه ملی در ایران ، خاطرنشان کرد: زمینه بسیار مساعدی برای این همکاری ها در قالب مبادله فیلم و سریال و نیز گزارش های مستند خبری بین طرفین وجود دارد.

وی همچنین نقش رسانه های گروهی به خصوص شبکه های تلویزیونی را در معرفی و شناسایی ظرفیت ها و امکانات و زمینه های مناسب برای توسعه همکاری ها و به خصوص تقویت و گسترش تعاملات مردمی بین دو کشور در حوزه های گردشگری را بسیار موثر دانست.

در این دیدار طرفین همچنین در خصوص توسعه و گسترش همکاریهای فنی و حرفه ای بین شبکه های تلویزیون دولتی دو کشور گفتگو و تبادل نظر کردند .

این نشست در حالی برگزار شد که یادداشت تفاهم همکاری بین تلویزیون دولتی فیلیپین و سازمان صداوسیمای ایران در مراحل پیگیری و نهایی شدن قرار دارد و قرار است این همکاری ها در چارچوب این یادداشت تفاهم پیگیری و اجرایی شود.

در پایان این نشست مقرر شد مهمان پرست امشب (به وقت محلی) در برنامه زنده تلویزیونی شبکه مردم فیلیپین که بعد از اخبار سراسری پخش می شود، حضور پیدا کرده و به پرسشهای خبرنگار این شبکه در ارتباط با تحولات داخلی، سیاست و روابط خارجی ایران و نیز تحولات منطقه ای و بین المللی پاسخ دهد.