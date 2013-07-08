تحقق 92 درصدی تعهد درآمدهای مالیاتی/ ضعف فرهنگ پرداخت مالیات در استان

علی دوست محمدی به خبرنگار مهر گفت: این میزان نسبت به سال ماقبل آن 20 درصد رشد داشته است.

وی با بیان اینکه پیش بینی درآمدهای مالیاتی طبق قانون بودجه هر ساله افزایش می یابد، افزود: تعهد سال 92 امور مالیاتی استان به خاطر عدم ابلاغ بودجه هنوز محقق نشده است.

محمدی اظهار داشت: بیشترین درآمد مالیاتی در این استان مربوط به شهرستان بویراحمد و کمترین آن مربوط به شهرستان دنا بوده است.

وی عنوان کرد: بیشترین پرداختی مالیاتی نیز از حقوق کارکنان دولت و شرکت های دولتی بوده است.

محمدی بیان داشت: شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران هم بزرگترین شرکت در استان است که بالاترین میزان مالیات را پرداخت می کند.

فرهنگ پرداخت مالیات در استان ضعیف است

مدیرکل امور مالیاتی کهگیلویه و بویراحمد عدم نهادینه شدن پرداخت مالیات در استان را یکی از مشکلات امور مالیاتی عنوان کرد و گفت: برخی صنوف در این استان قانون گریز هستند و اظهار نامه مالیاتی تسلیم نمی کنند و یا درآمد حقیقی را اعلام نمی نمایند.

وی بیان داشت: به رغم اطلاع رسانیها و فرهنگسازیها هنوز این معضل رفع نشده چون برخی نمی خواهند سهمی از درآمد خود را به دولت دهند.

محمدی با بیان اینکه نیمی از بودجه دولت از طریق مالیات تامین می شود، گفت: این بودجه صرف ایجاد بنگاه های اقتصادی، پرداخت هزینه های دولت و هزینه های عمرانی می شود و در صورت عدم پرداخت مالیات، هم فرد و هم جامعه متضرر خواهند شد.

31 تیر آخرین مهلت تسلیم اظهار نامه

مدیرکل امورمالیاتی استان همچنین 31 تیرماه جاری را آخرین فرصت تسلیم اظهار نامه مالیاتی سال 91 عنوان کرد و بیان داشت: از کلیه مودیان مالیاتی تقاضا می شود با مراجعه به اداره کل امور مالیاتی در این خصوص اقدام کنند تا از مزایای قانونی و معافیتهای مقرر در قانون بهره مند شوند.

محمدی در خصوص تنظیم اظهار نامه مالیاتی در سال جاری نیز عنوان کرد: صاحبان مشاغل دارای پروانه های تولیدی در مرکز استان 14درصد و در شهرستانها 12 درصد به مالیات سال گذشته خود بیفزایند.

وی افزود: سایر مشاغل هم در مرکز استان 16درصد و در شهرستانها 14 درصد افزایش را در اظهار نامه مالیاتی قید کنند.

ایجاد صندوق فروش در برخی صنوف ضروری است

محمدی همچنین بر ایجاد صندوق فروش در برخی صنوف از جمله طلا فروشان، آهن فروشان، هتل داران و ... تاکید کرد و گفت: ایجاد این سامانه فروشگاهی تا 31 شهریور امسال تمدید شده است.

وی اظهار داشت: در صورت عدم ایجاد این صندوق، مشمولین از مزایای مقرر در قانون شامل تسهیلات، معافیت پایه و ... نمی توانند استفاده کنند.

محمدی هدف از ایجاد این صندوق را ایجاد عدالت مالیاتی عنوان کرد و بیان داشت: به مشمولین این قانون از طرق مختلف اطلاع رسانی شده است.

وی همچنین بر درج مالیات بر ارزش افزوده در فاکتور فروش از سوی صنوف مشمول این طرح تاکید کرد و گفت: عدم اضافه مالیات برارزش افزوده به قیمت تمام شده و عدم درج آن در فاکتور ممنوع است.

وی عنوان کرد: برخی از صنوفی که مشمول پرداخت مالیات برارزش افزوده نیستند نیز حق وصول این مالیات را ندارند.