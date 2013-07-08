بسته های فرهنگی ماه رمضان به مساجد ورامین اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد راشدی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: مساجد به عنوان پایه های استوار معنویت هستند و شهرداری ورامین با مساجد این شهر دارای رابطه های عمیق فرهنگی و مذهبی بوده و در جهت تقویت این رابطه تلاش می کند.

وی تصریح کرد: مساجد از جمله مراکز مذهبی هستند که شهروندان در ایام مختلف سال و به خصوص در ماه مبارک رمضان با حضور در این مراکز در پی کسب بیشتر فیوضات معنوی و مذهبی بوده و در جهت برگزاری هر چه با شکوه تر مراسم مذهبی و عرفانی، از سوی شهرداری بسته های فرهنگی شامل ادعیه های مذهبی و بنرهای مناسبتی مربوط به ماه مبارک رمضان به 80 مسجد شهر اهدا شد.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری ورامین اضافه کرد: امسال نیز هم چون سالهای گذشته سعی شده به مناسبت ماه رمضان برنامه های فرهنگی مناسبی داشته باشیم.

وی عنوان کرد: با تهیه و اهدای بسته فرهنگی با محتوای ادعیه های مذهبی سعی کرده ایم تا حداکثر استفاده را برای مردم در مساجد ایجاد کنیم.

اهدای بسته های تنظیف به مساجد

راشدی ادامه داد: علاوه بر این، شهرداری در راستای اجرای طرح غبارروبی مساجد اقدام به اهدا بسته های تنظیف شامل صابون مایع، پودر شستشو، سفید کننده، ضد غفونی کننده، جارو، تی، سموم دفع حشرات، دستمال تنظیف و گلاب به ارزش یک میلیون و 500 هزار ریال به مساجد کرده است .

وی تصریح کرد: شهرداری ورامین در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری در زمینه ارتقای جایگاه مساجد در حال تهیه اساسنامه ای است که پس از تصویب شورای اسلامی شهر ورامین، بر اساس آن بتواند کمکهای خود را در جهت عمران و آبادنی مساجد به این امر به صورت مشخص و مدون اختصاص دهد .

درخشش استاد و کارمند مرکز آموزش علمی کاربردی ورامین در جشنواره قرآنی

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری ورامین در ادامه از درخشش استاد و کارمند مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری ورامین در جشنواره قرآنی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران خبر داد و گفت: دو نفر از استادان و کارمندان مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری ورامین رتبه های ممتاز را به دست آوردند.

وی ادامه داد: در این دوره از مسابقات، محمد حسن فرجی در رشته قرائت ترتیل در گروه استادات و سید سعید هاشمی در رشته قرائت تحقیق در گروه کارکنان موفق به کسب رتبه های برتر شدند.

راشدی در پایان بیان کرد: در سالهای اخیر، استادان، کارکنان و دانشجویان این مرکز بارها در مسابقات و جشنواره های مختلف کشوری و استانی شرکت و موفق به کسب عناوین ممتاز شده اند.