تدوین آیین نامه ایجاد مراکز ازدواج دانشجویی/ محافظه کاری برخی از روسای دانشگاهها

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر غلامرضا خواجه سروی در جمع خبرنگاران با اشاره به آیین نامه های فرهنگی که به تازگی تدوین شده است، گفت: آیین نامه گرنت اساتید فرهنگی نیز تدوین شده و اکنون در اختیار وزیر علوم است. ویرایش آیین‌نامه انجمن‌های دانش آموختگان که برای دولت قبل است انجام گرفته که امیدوارم به زودی ابلاغ شود و همچنین شیوه نامه اجرای ماده یک آیین نامه ارتقاء (ماده فرهنگی و اجتماعی )تدوین و اجرایی خواهد شد.

الزامات اجرای طرح بیمه ازدواج دانشجویی

معاون فرهنگی اجتماعی وزیر علوم با اشاره به طرح پیشنهادی "بیمه ازدواج دانشجویان" گفت: باید اول دید سالانه چه تعداد ازدواج دانشجویی صورت می گیرد تا مشمول این طرح شوند البته اجرای طرح الزاماتی دارد که باید در بودجه امسال تصویب شود.

مشکلات بودجه ای در بخش قرآنی

وی درباره فعالیت های قرآنی معاونت فرهنگی در نمایشگاه قرآن هم گفت: وزارت علوم به عنوان یکی از اعضای شورای هماهنگی فعالیت های قرآنی در نمایشگاه قرآن شرکت می کند و همان فعالیت های گذشته را مانند تقدیر از برگزیدگان قرآنی و تقدیر از پایان نامه های برتر خواهد داشت ولی تا حال حاضر با مشکلات بودجه‌ای مواجه هستیم.

زمان بر بودن تحقق هدف های فرهنگی

وی درپاسخ به این سئوال که چند درصد برنامه های فرهنگی طی دولت نهم و دهم عملیاتی شده است گفت: بهتر است بگوییم آیا به وضعیت مطلوب رسیده ایم، تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله زیاد است زیرساخت های کار، برنامه و تشکیلات ایجاد شده، دانشگاه‌ها به مسیر خود برگشتند ولی اینکه بخواهیم به هدفمان برسیم زمان بر است.

تعیین بودجه فرهنگی براساس سند دانشگاه اسلامی

خواجه سروی افزود: هر فردی هم که وزیر علوم شود از همین برنامه ها غفلت نکرده و آن را ویرایش و به روز کرده و به کار می گیرد، همچنین بودجه فرهنگی را براساس سند دانشگاه اسلامی تنظیم می کند.

ایجاد یک فرهنگ جدید با شکل گیری کرسی آزاد اندیشی

وی با بیان اینکه چالش های سال 85 تا 88 همه برطرف شده درباره اجرایی شدن حداقلی کرسی‌های آزاد اندیشی و اینکه دلیل این حداقلی برگزار شدن محافظه کاری روسای دانشگاه ها بود، گفت: برگزاری، اجرا و خروجی کرسی های آزاد اندیشی منجر به ایجاد یک فرهنگ جدید شد.

معاون فرهنگی اجتماعی وزیر افزود: با ایجاد کرسی ها فرهنگ گفتگو جایگزین فرهنگ خشونت شد. کرسی یعنی ایجاد فرهنگ، ولی فرهنگی که زمان می برد.

نگرانی مقامات امنیتی از برگزاری کرسی ها

وی افزود: با ایجاد کرسی ها نمی توانیم بگوییم که این کرسی ها با کیفیت عالی برگزار شد و روسای دانشگاه نباید محافظه کاری داشته باشند، در ابتدای ایجاد کرسی ها مقامات امنیتی نگران قضیه بودند، روسای دانشگاهها هم نگران بودند که فضای دانشگاه ناامن شود، به تدریج این موانع از بین رفت و اعتماد سازی شد و بالاخره تعدادی کرسی برگزار شد تا مقامات امنیتی متوجه شدند این کرسی ها روش و فرهنگی است که آنها هم دنبال آن بودند.

محافظه کاری بیش از حد برخی از روسای دانشگاه‌ها

خواجه سروی تاکید کرد: البته انکار نمی کنم همه ما دارای میزانی از محافظه کاری هستیم آنها هم از ما هستند مسئول یک مجموعه هستند به 100 جا باید پاسخگو باشند، محافظه کار بودن یک سری از همکارن را که اکثریت هم نیستند تایید می کنم که محافظه کاری آنها بیش از حد است البته در همین دانشگاه‌ها هم که به آنها ایراد می گیریم در زمان انتخابات ریاست جمهوری و مجلس همکاری بسیاری خوبی داشتند.