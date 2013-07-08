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۱۷ تیر ۱۳۹۲، ۱۶:۳۳

گزارش روزانه بورس؛

709 میلیون برگه سهم در بورس تهران فروخته شد

709 میلیون برگه سهم در بورس تهران فروخته شد

ارزش بازار سهام در جریان اتمام معاملات امروز دوشنبه بورس اوراق بهادار تهران به 258 هزار میلیارد تومان رسید و معامله گران 709 میلیون برگه سهم و حق تقدم را در بازار سرمایه داد و ستد کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرمایه گذاران تالار شیشه ای امروز دوشنبه 709 میلیون برگه سهم و حق تقدم را در بازار داد و ستد کردند که ارزش این معاملات رقمی بالغ بر دو هزار و 438 میلیارد ریال بود. ارزش بازار سهام نیز به 258 هزارمیلیارد تومان رسید.

در معاملات امروز، شاخص کل بورس پس از روزهای متمادی رشد و روند صعودی با افتی 152 واحدی در رقم 54 هزار و 616 قرار گرفت. شاخص صنعت نیز 225 واحد پایین آمد. همچنین شاخص های بازار اول و دوم به ترتیب 118 و 267 واحد افت را تجربه کردند.

در معاملات روز جاری شاخص 50 شرکت فعالتر رشدی 7 پله ای را ثبت کرد. تاثیر مثبت شرکت‌های مخابرات، بانک ملت، فولاد خوزستان، بانک تجارت، سرمایه‌گذاری سایپا، توسعه صنایع بهشهر، ایران خودرو و سایپا مانع از افت بیشتر شاخص بورس شدند.

کد مطلب 2092919

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