709 میلیون برگه سهم در بورس تهران فروخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرمایه گذاران تالار شیشه ای امروز دوشنبه 709 میلیون برگه سهم و حق تقدم را در بازار داد و ستد کردند که ارزش این معاملات رقمی بالغ بر دو هزار و 438 میلیارد ریال بود. ارزش بازار سهام نیز به 258 هزارمیلیارد تومان رسید.

در معاملات امروز، شاخص کل بورس پس از روزهای متمادی رشد و روند صعودی با افتی 152 واحدی در رقم 54 هزار و 616 قرار گرفت. شاخص صنعت نیز 225 واحد پایین آمد. همچنین شاخص های بازار اول و دوم به ترتیب 118 و 267 واحد افت را تجربه کردند.

در معاملات روز جاری شاخص 50 شرکت فعالتر رشدی 7 پله ای را ثبت کرد. تاثیر مثبت شرکت‌های مخابرات، بانک ملت، فولاد خوزستان، بانک تجارت، سرمایه‌گذاری سایپا، توسعه صنایع بهشهر، ایران خودرو و سایپا مانع از افت بیشتر شاخص بورس شدند.