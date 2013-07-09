به گزارش خبرنگار مهر، مسکن مهری که قرار بود به عنوان یک طرح و الگوی موفق زمینه‌ خانه‌دار شدن بسیاری را فراهم کند امروز دست بی‌مهرش موجب اعتراض‌های مردمی شده که چند سال برای به دست آوردن آن انتظار کشیده‌اند.

مسکن مهر کوی وحدت شیروان در سال 1387 با ثبت نام چهار هزار متقاضی ساماندهی و به 11 تعاونی تقسیم بندی شد.

متاسفانه به دلیل عدم پیگیری و بررسی و مطالعه دقیق، سه بار جانمایي زمین تغییر کرد تا آبان ماه سال 89 در محل تپه خانلق این شهرستان زمینی با نام کوی وحدت تحویل داده شد و از طرف ديگر نيز با دستور و سیاست گذاری وزارت مسکن و شهرسازی قرار شد تا به دلیل عدم توانایی و تخصص تعاوني هاي مسكن مهر، انبوه سازان به جای آنها، کار ساخت و ساز را بر عهده گیرند.

انبوه ساز طبق تعاریف عرضی و قانونی شرکت حقوقی است که پروژه ای را با سرمایه گذاری شروع می کند و قاعدتا باید از توانایی مالی و تخصص مناسبی برخوردار باشد اما متاسفانه در شیروان از این قانون تبعیت نشد و به جرات می توان گفت بيشتر از چند انبوه ساز، مابقي توانايي انجام این کار را نداشتند و به پشتوانه شرکت های تعاونی قدم به این عرصه گذاشتند.

این موضوع تنها به این باز مي گردد که چرا مسکن و شهرسازی از ابتدا این شرکت ها را بدون مطالعه پذیرفت و کار را به آنان سپرد، به گونه اي که سه شرکت انبوه ساز از همین عدم نظارت استفاده نموده و با دریافت مبالغی هنگفت از سه تعاونی، به بهانه عدم صرفه اقتصادي، کار را نیمه کاره به زمین گذاشته و از قرارداد خارج شدند.

به همين دليل شرکتهای تعاونی ماندند و کلی ضرر و زیان و در نهایت هم ساختمان های نیمه کاره، هرچند این موضوع به مدیریت کنونی مسکن و شهرسازی مربوط نمی شود اما در نهایت اين اداره بايد جوابگوی این تخلفات باشد.

اكنون بيش از سه ماه از اعلام قيمت تمام شده مسكن هاي مهر كوي وحدت شيروان و لزوم افزايش آورده متقاضيان از 13 ميليون به 23 ميليون تومان مي گذرد و در اين مدت تعاونی ها و اعضاي آنها تحت فشار قرار گرفته اند که آورده خود را به 23 ميليون تومان افزايش دهند.

اما در اين ميان با توجه به این که غالب اعضاي تعاونی هاي مسكن مهر از قشر ضیف و کم درآمد جامعه هستند، تامین این مبلغ در زمان تعیین شده مسکن و شهرسازی ممکن نیست.

نارضايتي متقاضيان از افزايش عجيب آورده نقدي مسكن مهر

مدیرعامل اتحادیه مسکن های مهر شیروان در گفتگو با خبرنگار مهر در اين زمينه مي گويد: در این مدت بارها با مسئولین مسکن و شهرسازی، نماینده شهر و فرمانداری مکاتباتی را انجام داده ایم كه بتوانیم از تمامی ظرفیت های موجود استفاده كنيم تا حداقل از این مبلغ کاسته شده و یا اینکه به مبلغ وتسهيلات اعطايي به مسكن هاي مهر اضافه شود.

محمد اسلامی مقدم مي افزايد: پس از مدتها به این امید که با سفر استانی آقای احمدی نژاد، بتوانیم موافقت ایشان را در جهت افزایش وام مسکن به 30 میلیون تومان، همانند استانهای آذربایجان، گیلان، البرز اخذ كنيم، از طریق نماینده شهر و مسئولین مسکن و شهر سازی این درخواست را به ایشان تقدیم كرديم، اما جناب رئیس جمهور از این درخواست گذر كرد و پیشنهاد داد که این موضوع از طریق مجلس و به صورت ارائه طرح دوفوریتی توسط نماینده شهرستان پیگیری شود كه اين مسئله نيز با شرایط فعلی و کمبود وقت، به اين زودی به سرانجام نمی رسد.

وی اظهار مي كند: اگر روند فعلی مسکن مهر شیروان به همین منوال ادامه داشته باشد، بسياري از اعضای تعاونی ها که 90 درصد آنان از اقشار کم درآمد هستند و توان پرداخت آورده نقدی را ندارند ضرر خواهند نمود و تمامي شعارهایی که در این پروژه ملی یعنی خانه دار شدن اقشار ضعیف و کم درآمد سر داده شده نتیجه عکس خواهد داد.

اسلامی مقدم با بیان اینکه تعاونی ها بیشترین کمک را به سازمان مسکن و شهرسازی و به نسبت به انبوه ساز کرده اند، مي افزايد: با اين وجود هم اكنون بيش از چهار سال است كه متقاضيان مسكن مهر در شيروان منتظر هستند و به دلیل اینکه در قرارداد فی ما بین مسکن و شهرسازی، بانک و انبوه ساز هیچ نقشی نداشته اند نتوانستند از حقوقشان دفاع کنند.

وی مي گويد: به عنوان نماینده اعضا از مسئولین مسکن و شهرسازی سوال دارم كه چند درصد انبوه سازانی که برای پروژه های مسکن مهر شیروان انتخاب شدند توانستند بدون پشتیبانی تعاونی ها کارشان را پیش ببرند؟

اسلامي مقدم تصريح مي كند: به جرات مي توان گفت از تعداد 12 شرکت انبوه ساز، تنها سه پیمانکار وجود داشت که می توانست طبق قرارداد کار را به 50 درصد پیشرفت فیزیکی برساند تا امکان استفاده از آورده اعضا را داشته باشد.

وي اظهار مي كند: مابقی انبوه سازان به کمک تعاونی ها توانستند به پیشرفت فعلی برسند چرا که تعاونی ها قبل از آغاز کار، برق رسانی، آزمایشات ژئوتکنیک و حتی تعدادی از نقشه ها را نیز فراهم کرده بودند و از ابتدای کار به انبوه ساز کمک مالی کردند چرا که تنها هدفشان شروع و انجام دقیق و سریع کار بود.

رئیس تعاونی های مسکن مهر شیروان مي افزايد: هم اكنون كه تقريبا كار ساخت و ساز واحدهاي مسكوني به اتمام رسيده، مسکن و شهرسازی برای تکمیل آورده نقدی با استفاده از ابزارهای قانونی فشار مضاعفی را به اعضا تحمیل می کند و این در صورتی است که اعضا گمان مي كردند در نهايت با آورده نقدي حداكثر 13 ميلون توماني صاحب خانه مي شوند.

به گفته وي هم اکنون با توجه به اینکه تنها سه ماه از تغییر مبلغ آورده نقدي از 13 ميليون به 23 ميليون تومان گذشته، متقاضيان باید چگونه تغییرات 10 میلیون تومانی را در این مدت زمان اندک و با توجه به درآمدهای پایین بپذیرند و مبلغ آورده نقدی خود را به 23 میلیون تومان افزایش دهند؟.

فشار تورم بر گرده متقاضيان مسكن مهر

اسلامی مقدم اظهار مي دارد: پیش از آنکه قیمت‌ها سرسام‌آور افزایش یابد، مراحل ساخت تعدادی از واحدهای مسکن مهر کوی وحدت به بیش از 70 درصد رسیده بود، بنابراین افزایش قیمت معنایی ندارد و مردم نباید چوب کم‌کاری دیگران را بخورند.

وی مي افزايد: نمی توان تورم غیر قابل پیش بینی سال گذشته در جامعه به خصوص بازار مصالح که منجر به افزایش قیمت تمام شده مسکن مهر شد را انکار کنیم، اما بايد اين نكته را نيز در نظر گرفت كه پروژه هایی را که قرار بود شهریورماه سال 91 افتتاح شود، به دلایل مختلف تكميل نشد و اعضا نيز بدون کوچکترین اعتراضی موقعیت را درک نموده و به امید خانه دار شدن خود در شهریور ماه 92 صبر پیشه کردند.

اسلامي مقدم اضافه مي كند: اکنون چگونه مسئولان مسكن و شهرسازي بدون در نظر گرفتن موقعیت همین مردم، اجازه داده اند تا ساختمانهایی که با سرمایه مردم ساخته شده است، به راحتی به دلیل عدم پرداخت به موقع پول از طریق تعاونی ها، به صورت مستقیم به فروش برسد؟

وي بيان مي كند: با این وجود کسی که چهار سال سرمایه خود را به پای پیشرفت این پروژه ها گذاشته باید از آن بهره ای نبرد؟ پس هزینه های اداری، حقوقی، دفتری و...که تعاونی ها تنها به خاطر خانه دار شدن اعضاء صرف کرده اند چگونه تامین می گردد؟

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های مسکن مهر شیروان مي گويد: اعتقاد دارم پیمانکاری که کارش را به موقع انجام داده و به تعهداتش عمل نموده است، باید هر چه زودتر به منافعش که پایان دوره و دست یابی به سود استف برسد.

وی تصریح مي كند: از ابتدای آغاز پروژه مسکن مهر كوي وحدت شيروان، تعاونی ها تمامی آورده اعضا را به امید پایان سریعتر و خانه دارشدن اعضاء به انبوه سازان تزریق نمودند و هیچگونه کوتاهی در این خصوص از سمت تعاونی انجام نشد، حال که بعضی از پروژه ها به پایان کار نزدیک شده است، مسکن و شهرسازی با زدن بیلبورد و بنر تبليغاتي در نقاط مختلف شهر به دنبال عضو می گردد تا آنان را با اعضای تعاونی ها جایگزین نمایند، در صورتی که طبق اساسنامه تعاونی، این جایگزینی احتیاج به رعایت برخی از قوانین دارد.

اسلامی مقدم مي افزايد: به عنوان مدیرعامل اتحادیه تعاونی های مسکن مهر شیروان، کاملا از مشکلات انبوه سازان و مسکن و شهرسازی اطلاع دارم و با توجه به نزدیک شدن ماه شهریور که زمان مشارکت بانک برای ساخت به پایان می رسد، در صورتی که پروژه در آن زمان تحویل داده نشود و دفترچه قسط برای عضو صادر نگردد، به ازای هر روز هر واحد باید مبلغ هفت هزارتومان جریمه دوران مشارکت پرداخت نماید.

وی اظهار مي كند: شاید یکی از دلایلی که این فشارها بر اعضاي تعاوني هاي مسكن مهر براي تكميل آورده نقدي وارد مي شود به دليل جريمه بانكي باشد.

اسلامي مقدم اضافه مي كند: از طرف ديگر انبوه ساز در پایان پروژه انتظار دارد سرمایه خود را از پروژه خارج نماید اما حال که مشکلات گرانی و تورم همه را غافلگیر كرده، سازمانهای مربوطه، نماینده محترم شهر، امام جمعه، فرماندار و ... با همفکری و استفاده از تمامی ظرفیتهایی که دارند راه حلی بیابند تا هم مردمی که چهار سال انتظار خانه دارشدن را کشیده اند و هم انبوه ساز که به امید سود كردن وارد این پروژه ها شده اند به حقشان برسند.

اين مسئول مي افزايد: با اعمال فشار هیچ کس در اين گردونه پيروز نخواهد شد و تنها مشکلات بیشتر مي شوند.

اسلامی مقدم اظهار مي كند: این مسئله را همیشه در تصمیم گیری باید در نظر داشت که این پروژه ملی که بزرگترین دستاورد دولت نهم و دهم بوده تنها برای اقشار آسیب پذیر جامعه طراحی گردیده است و در صورتی که این مشکلات مرتفع نشود حداقل در شیروان کسانی صاحبان این خانه ها می شوند که از اقشار هدف(کم درآمد)جامعه نیستند و تنها به منظور سرمایه گذاری در این عرصه وارد می شوند تا در ماه های آتی سود سرشاری از آن ببرند.

وی اضافه مي كند: باید تفاوتی میان کسی که چهار سال سرمایه گذاری نموده و صبر کرده با کسی که الان با پرداخت پول صاحب خانه می شود باشد.

اسلامي مقدم با بیان اینکه از مسئولین مسکن و شهرسازی و مسئولین استانی در خواست عاجزانه داریم که نهایت همکاری و لطف را با اعضای تعاونی ها جهت رفع این معضل داشته باشند، مي گويد: تنها راه حل این مشکل، افزایش تسهيلات بانکی است.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های مسکن مهر شیروان از به وجود آمدن مشکل جدیدی به نام مالیات در این پروژه ها خبر مي دهد و مي افزايد: در رابطه با پرداخت مالیات، از زمان آغاز پروژه برنامه ای برای دریافت آن اعلام نشده بود اما متاسفانه بخشنامه ای که جدیدا به سازمان دارایی ارسال گردیده، بابت هر واحد معادل شش درصد مالیات ارزش افزوده نیز دریافت خواهد شد و این یعنی بار مالی مضاعف بر دوش مردم.

وی از مسکن و شهرسازی درخواست کرد که به عنوان نماینده و وکیل مردم در قرارداد سه جانبه، باید بیشتر به تعاونی ها فرصت دهد و از تمامی نیروها، مسئولین استانی و کشوری کمک بگیرد تا این واحدها به صاحبان اصلی که اعضای تعاونی ها هستند برسد و از ورود پای دلالان و بی نیازان كه به این واحدها به چشم سرمایه گذاری می نگرند؛ جلوگیری شود.

اسلامی مقدم عنوان مي كند: یکی دیگر از مشکلات زمان تحویل پروژه ها است که متاسفانه زمان تعیین شده زیادی را به عنوان زمان تحویل به تعاونی ها اعلام نموده اند وهیچ یک هم تاکنون تحقق نیافته است، لذا همانطور که از مردم انتظار پرداخت به موقع پول را دارید به همان مقدار با تحت فشار قراردادن پیمانکاران زمانی را برای تحویل پروژه اعلام نمایند تا اعضا بر اساس آن برنامه ریزی کنند و ترغیب به پرداخت آوردهایشان شوند.

قصه اي كه سر دراز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، در اين مشکل که به نظر می‌رسد مسئولان شهرستانی قدرتی برای تغییرات و اصلاح ندارند، وجود مراجع رسیدگی کننده بالادستی می‌تواند شرایط را به نفع مردم تغيير داده و تکلیف خانوارهای بی‌مسکني که همه زندگی خود را در این پروژه‌ها هزینه کرده‌اند، مشخص کند.

به نظر مي رسد با وجود اعتراض‌های مردمی و خلع يد چند پیمانکار، باز هم راه بی‌نتیجه سال‌های گذشته و حرف‌های تکراری، تکرار می‌شود و در تابستاني که به پایان دولت پایه‌گذار این طرح نزدیک است، هنوز تا شکوفا شدن طرح مسکن مهر برای هزار و 400 خانوار شیروانی راهی طولانی باقی مانده است.