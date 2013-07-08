مذاکرات تجارت آزاد آمریکا و اتحادیه اروپا آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "فرانس 24"، آمریکا و اتحادیه اروپا پس از نزدیک به دو سال آماده سازی سرانجام مذاکرات تجارت آزاد را آغاز کردند.

مذاکرات تجاری آمریکا و اتحادیه اروپا در حالی آغاز شد که افشا شدن جاسوسی اینترنتی از سوی مقامات امنیتی آمریکا، آن را در هاله ای از ابهام قرار داده بود.

واشنگتن پس از افشا شدن جاسوسی اطلاعاتی از سوی "ادوارد اسنودن" کارمند سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا(سیا) با دردسرهای فراوانی روبرو شد تا جایی که موضوع مذاکرات تجارت آزاد آمریکا با اتحادیه اروپا نیز تحت تاثیر این مسئله قرار گرفت.

این مسئله تا جایی ادامه پیدا کرد که دولت فرانسه با ارائه پیشنهادی به سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا درخواست کرد که مذاکرات تجارت آزاد با دو هفته تاخیر آغاز شود تا زمان لازم برای بررسی موضوع جاسوسی اطلاعاتی آمریکا وجود داشته باشد

اما از سویی دیگر مقامات کشور آلمان برای انجام به موقع مذاکرات پافشاری کردند. این در حالی است که در روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر دست داشتن آلمان در برنامه های جاسوسی آمریکا به گوش رسیده است و برخی کارشناسان اعتراضات دولت آلمان به برنامه های جاسوسی دولت آمریکا را ریاکارانه خوانده اند.

اما در نهایت با وجود تنش های به وجود آمده در مورد جاسوسی اینترنتی مقامات امنیتی آمریکا و همچنین افزایش فشار کشورها بر واشنگتن، مذاکرات تجارت آزاد بین دو طرف از امروز در آمریکا آغاز شد.

بر اساس گزارشها، قرارداد تجارت آزاد آمریکا و اتحادیه اروپا بزرگترین قرارداد تجارت آزاد قرن جهان خواهد بود که حدود 50 درصد از خروجی اقتصاد جهانی، 30 درصد از تجارت جهان و همچنین 20 در صد از سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهان را پوشش خواهد داد.

مرکز تحقیقات سیاست های اقتصادی در لندن برآورد کرده است که توافق تجارت آزاد بین اتحادیه اروپا و آمریکا می تواند رشد اقتصادی آمریکا و اتحادیه اروپا را بیش از 100 میلیارد دلار در سال افزایش دهد.

آمریکا و اتحادیه اروپا پیش از این نیز شرکای سرمایه گذاری و تجارت یکدیگر بوده اند و حجم تجارت بین آنها در سال گذشته میلادی بیش از 646 میلیارد دلار گزارش شده است.