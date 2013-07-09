محسن یوسفزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در این رابطه گفت: طی چند مدت اخیر تعداد مهدهای کودک در این استان افزایش یافته است.
وی افزود: در این راستا حدود یک هزار و 116 مهدکودک در سطح استان فارس وجود دارد.
معاون امور اجتماعی بهزیستی فارس ادامه داد: با توجه به این تعداد مهدکودک در استان بیش از 53 هزار کودک در این مهدها آموزش می بینند.
وی با اشاره به استقبال خانواده ها از مهدکودک بیان کرد: معمولا در تمام گروه های سنی در مهدکودکهایی که وجود دارد آموزش می بینند.
یوسف زاده در بخش دیگری از سخنان خود پیرامون افزایش شهریه امسال مهدکودکها بیان کرد: این موضوع بررسی و به مسئولان ذی ربط اعلام شده است.
معاون امور اجتماعی بهزیستی فارس بیان کرد: در این راستا به زودی نرخ مهدهای کودک اعلام خواهد شد.
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