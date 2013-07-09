محمد عاری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: تیم فجر سپاسی شیراز برای انجام یک بازی تدارکاتی بعد از ظهر دیروز عازم اصفهان شد.

وی افزود: این تیم قرار است با تیم ذوب آهن یک بازی تدارکاتی انجام دهد.

سرپرست تیم فوتبال فجر سپاسی در بخش دیگری از سخنان خود از آمادگی کامل این تیم خبر داد و اظهار داشت: تیم فجر سپاسی شیراز با تمریناتی که داشته برای مسابقات لیگ آمادگی کامل دارد.

وی در خصوص ملحق شدن معدن چی به این تیم گفت: این بازیکن نیز قرارداد یک ساله با فجر سپاسی امضا کرده است.

عاری در رابطه به جذب بازیکن نیز افزود: تیم فجر سپاسی شیراز از محدود باشگاه هایی است که قراردادهایش 100 درصد تمام شده و به ثبت رسیده است.