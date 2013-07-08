ناصر شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: برای دیدارهای این مرحله کاملا آماده هستیم و قصد داریم بعد از حضور در نیمه نهایی چهار دوره متوالی فوتسال امید باشگاه های کشور انشاالله سومین بار راهی دیدار فینال این مسابقات شویم.
وی با تاکید بر اینکه تیم فوتسال امید صبا برای کسب دومین قهرمانی راهی نیمه نهایی فوتسال امیدهای کشور شده است، اضافه کرد: تیم فوتسال امید صبای قم در شرایطی در این مرحله از مسابقات فوتسال امیدهای قهرمانی کشور حضور یافته است که تاکنون در چهار مرحله موفق شده است به نیمه نهایی این مسابقات راه یابد و انشاالله می خواهیم این بار به فینال برویم.
مدیر تیم فوتسال امید صبای قم افزود: نیمه نهایی ششمین دوره رقابتهای لیگ برتر فوتسال رده سنی امید باشگاههای کشور در حالی آغاز میشود که طی آن تیم فوتسال امید صبای قم یکی از پرافتخارترین تیمهای حاضر در این دوره از بازیها است و با حفاری اهواز دیدار می کند.
وی بیان داشت: در پنج دوره قبلی این مسابقات نماینده فوتسال قم با نامهای ارم کیش و صبا به مصاف حریفان رفته است و موفق به کسب دو عنوان سومی، یک عنوان نایب قهرمانی و یک عنوان قهرمانی شده است و در مجموع از تیمهای با سابقه این بازیها به شمار میرود.
شریفی عنوان کرد: حریف ما تیم فوتسال حفاری اهواز یکی از تیم های خوب همیشه حاضر در مسابقات فوتسال امید باشگاه های کشور به شمار می رود و کادر فنی ما نسبت به نوع بازی و همچنین بازیکنان آنها شناخت خوبی دارد و با قدرت به میدان خواهیم رفت.
وی تصریح کرد: یکی از توفیقاتی که فوتسال قم از بابت حضور در رقابتهای لیگ رده سنی امید و همچنین جوانان باشگاههای کشور به دست آورده است، معرفی چهرههای جوان و مستعد جدید به فوتسال قم و بعد از آن به سطح اول فوتسال کشور بوده است و امسال نیز بازیکنان خوبی به فوتسال کشور معرفی خواهیم کرد.
گفتنی است: رقابتهای فوتسال باشگاههای برتر رده سنی امید کشور در حالی از امروز استارت میخورد که تیم فوتسال نماینده قم پیش از این با نام ارم کیش در سال 1387 توانست در نخستین دوره این رقابتها با شکست تیم علم و ادب مشهد عنوان قهرمانی را کسب کند و در حال حاضر نیز تیم صبا در جمع چهار تیم برتر فوتسال امیدهای کشور جای دارد.
دیدارهای مرحله نهایی فوتسال امیدهای کشور در سال جاری با شرکت تیم های صبای قم، حفاری اهواز، شهرداری رشت و راه ساری در رشت برگزار می شود و سه شنبه شب قهرمان این فصل از رقابت ها را معرفی خواهد کرد.
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