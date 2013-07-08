کلنگ احداث استخر شهدای شوط بر زمین زده شد

به گزارش خبرنگار مهر، استخر شنای شهدای شهرستان شوط در زمینی به مساحت سه هزار متر مربع و با سه میلیارد ریال اعتبار احداث می شود که استاندار آذربایجان غربی در آیین کلنگ زنی این طرح، قول تامین 50 درصد از اعتبارات این استخر را به مسئولان داد.

استاندار آذربایجان غربی که در نود و دومین سفر شهرستانی خود روز دوشنبه وارد شهرستان شوط در شمال استان شده است کلنگ احداث مدرسه استثنایی شش کلاسه شهرستان شوط را نیز بر زمین زد.

برای اجرای این طرح که فضاهای آموزشی افزون بر 50 دانش آموزان استثنایی را تامین خواهد کرد شش میلیارد و 500 میلیون ریال اختصاص یافته است.

این واحد آموزشی در 380 مترمربع زیربنا و یکهزار و 100 متر مربع محوطه طراحی شده که 50 درصد اعتبارات مورد نیاز این طرح نیز تخصیص یافته است.

استاندار آذربایجان غربی در مراسم آغاز به کار این طرح با تاکید بر لزوم استفاده از تمام ظرفیت ها برای توسعه و پیشرفت هر چه بیشتر استان گفت: مسئولان استان باید با تلاش مضاعف در مسیر رشد و توسعه استان حرکت کنند.

وحید جلال زاده افزود: تلاش برای خدمتگزاری بیشتر، حل مسائل و مشکلات مردم و رفع موانع توسعه از وظایف ذاتی و ماموریت های اصلی مدیران دستگاه های اجرایی است که ضرورت دارد مدیران و مسوولان در انجام این ماموریت ها بیش از پیش تلاش و کوشش کنند.

فرماندار شهرستان شوط نیز در این مراسم با اشاره به خدمات بی نظیر دولت های نهم و دهم در حوزه های مختلف در استان گفت: سفرهای شهرستانی استاندار آذربایجان غربی، همواره دارای خیر و برکات فراوانی برای مردم منطقه بوده و تاکنون نیز بیش از 80 درصد مصوبات سفرهای قبلی استاندار آذربایجان غربی به شهرستان شوط اجرایی شده است.

استاندار آذربایجان غربی همچنین امروز در جریان سفر به شوط با حضور در منزل خانواده شهید "میرجمال جلالی"ضمن دیدار با خانواده این شهید بزرگوار، دستورات لازم را برای رسیدگی به مسائل و مشکلات آنها صادر کرد.

جلال زاده با اشاره به اینکه دیدار با خانواده معظم شهداء، توفیقی الهی برای مسئولان نظام است، افزود: به فرموده بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی، شهداء، چشم و چراغ ملت هستند لذا زنده نگه داشتن نام و یاد شهدا و دیدار و رسیدگی به مشکلات خانواده های شهدا، یکی از وظایف مهم مسئولان و مدیران است.

وی ادامه داد: ما امروز در سایه فداکاری شهیدان گلگون کفن اسلام و انقلاب و همچنین ایستادگی و پایمردی خانواده های آنان در راه دفاع از ارزش ها و آرمان های نظام است که در کشور شاهد امنیت پایدار و توسعه روزافزون هستیم.

استاندار آذربایجان غربی در ادامه ، با یک خانواده مددجوی بهزیستی در شهرستان شوط دیدار و برای رسیدگی به مشکلات آنان دستورات لازم را صادر کرد.

بازدید از طرح تامین، انتقال و توزیع آب شرب شهرهای ماکو - شوط

استاندار آذربایجان غربی عصر دوشنبه در نود و دومین سفر شهرستانی خود با حضور در شهرستان شوط از روند اجرایی طرح تامین، انتقال و توزیع آب شرب شهرهای ماکو - شوط بازدید و مراحل پیشرفت این پروژه را از نزدیک مورد ارزیابی قرار داد.

جلال زاده در این بازدید ضمن تاکید بر تسریع در عملیات اجرایی این پروژه اظهار داشت: تامین آب شرب شهرستان شوط، امروز مهم ترین نیاز این شهرستان است در این راستا مدیران و مسئولان مربوطه در استان باید با اتخاذ تدابیر لازم و سرعت بخشی در اجرای طرح آبرسانی، در تحقق این هدف تمام توان خود را بکار گیرند.

احداث بند انحرافی و حوضچه ته نشینی زنگمار، مخازن و تلمبه خانه ماکو-شوط، اجرای خط لوله انتقال آب از بند انحرافی زنگمار به مخزن آب خام تصفیه خانه و اجرای خط لوله انتقال آب از بند انحرافی آق سو به مخزن آب خام تصفیه خانه از جمله بخش های مختلف این پروژه است که روند اجرایی آنها به اتمام رسیده است.

پروژه آبرسانی شهرهای ماکو و شوط در حال حاضر از 95درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است و تاکنون 27.5 میلیارد تومان برای اجرای این طرح، هزینه شده است.