به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام هیات امنیت ملی حمل و نقل آمریکا، از هر 1.2 میلیون پرواز، فقط یک مورد منجر به سانحه هوایی می شود اما هنوز هم اقدامات احتیاطی مسافران می تواند برای آمادگی برای وقوع وضعیت اضطراری لازم باشد.

پروفسور "اد گالا" از دانشگاه گرینویچ که وضعیت صندلی بیش از 100 سانحه هوایی را بررسی کرده و با ده ها نجات یافته این سوانح مصاحبه کرده، دریافته است این افراد پیش از آنکه به طور سلامت بتوانند از یک هواپیمای آتش گرفته نجات پیدا کنند به طور متوسط از پنج ردیف نخست عقب رفته اند.

تحقیقات وی حاکی از آن است که صندلی های عقب هواپیما به طور کلی ایمن تر از صندلی های راهرو هستند.