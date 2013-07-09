به گزارش خبرنگار مهر، دبیر منطقه 17 دانشگاه آزاد اسلامی عصر دوشنبه گفت: در این آزمون شرکت کنندگان به 30 سئوال در زمینه آخرین دستورالعمل ها و مقررات آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی به مدت 60 دقیقه همزمان با سراسر کشور پاسخ گفتند.

علیرضا اقدامی معافی افزود: این آزمون برای ارتقای آگاهی ها و بروز بودن اطلاعات مدیران آموزشی واحد ها و مراکز آموزشی این منطقه دانشگاهی و آشنایی با جدید ترین بخشنامه ها، آئین نامه ها و دستورالعمل های آموزشی همزمان با سراسر کشور در این منطقه دانشگاهی نیز برگزار شده است.

وی در ادامه به طرح ضیافت اندیشه استادان ویژه ماه مبارک رمضان گفت: تاریخ تمدن اسلامی یکی از بزرگترین تاریخ تمدن بشریت است.



دبیر منطقه 17 دانشگاه آزاد اسلامی با بیان این‌ که شخصیت انسان دارای دو بعد روح و جسم است، افزود: دین اسلام توانایی برقراری اعتدال بین این دو بعد را دارد و تاکیدات اسلام بر عبادات برای رسیدن به آرامش روحی و جسمی در انسان است.



وی تصریح کرد: همانگونه که انسان به خواسته‌ های جسمی خود اهمیت می‌ دهد باید پاسخگوی نیازهای روحی خود نیز باشد.



وي همچنین از استادان دانشگاه ها با توجه به جايگاه مهم آنان در ترويج موضوعات فرهنگي خواست تا با دست اندركاران فرهنگي در دانشگاه ها همكاري هاي لازم را داشته باشند.



اقدامی منشا بیشتر بیماری‌های جسمی را نشات گرفته از بیماری‌ های روحی دانست و یادآورشد: تمام تاکیدات اسلام و قرآن در درجه نخست برای سلامت روح و جسم و رسیدن به کمال در دنیا و آخرت است.