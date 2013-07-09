بازدید معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی کشور از ظرفیت های منطقه 17

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا اسدی شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در طرح جامع گسترش رشته های علوم پزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی با توجه به اینکه گیلان از توانمندی های خوبی در حوزه زیر ساخت های آموزشی و ظرفیت بالای هیئت علمی برخوردار است و جزو مناطقی است که دانشگاه آزاد اسلامی در این حوزه کمتر توسعه پیدا کرده است.

وی افزود: با توجه به علاقه مندی جبار کوچکی نژاد یکی از نمایندگان مردم شهرستان رشت در مجلس شورای اسلامی و پیگیری های خوب ایشان و مسئولان منطقه 17 دانشگاه آزاد اسلامی، با دستور ریاست عالی دانشگاه " فرهاد دانشجو " بازدید از ظرفیت های استان نسبت به توسعه رشته های علوم پزشکی در استان و شهر رشت در دستور کار معاونت علوم پزشکی قرار گرفت.

وی همچنین اظهار داشت: توسعه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در شهر رشت به عنوان یکی از مراکزی که در طرح جامع دانشگاه آزاد اسلامی برای رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی مکاتباتی انجام گرفته و جزو نقاط استراتژیک به صورت جدی و عملیاتی از قبل تکمیل خواهد شد.

معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در زمینه افزایش رشته های پزشکی در سطح کشور اذعان داشت: این دانشگاه در 21 منطقه دانشگاه آزاد اسلامی طرح توسعه داشته بخصوص در مناطق محروم رشته های پزشکی، دندانپزشکی و دارو سازی را گسترش خواهد داد و شهر رشت بعنوان مرکز استان و منطقه 17 دانشگاه آزاد اسلامی، یکی از مناطق طرح توسعه خواهد بود.

وی ادامه داد : سیاست دانشگاه آزاد اسلامی دنبال آن است تا از ظرفیت های خالی فیلد های آموزشی بیمارستانی استفاده کند، اگر این ظرفیت ها وجود نداشته باشد آمادگی پذیرش بیمارستان های دولتی که دولت قابلیت واگذاری را داشته باشد، توان مدیریت آن را داشته و آمادگی اداره مشترک به صورت خرید خدمت آموزشی از فیلد های آموزشی بیمارستان ها در حوزه بیمارستان های دولتی، تامین اجتماعی، ارتش و دیگر بیمارستان ها را خواهیم داشت و اگر این ظرفیت ها در استان و منطقه وجود نداشته باشد نسبت به ایجاد بیمارستان در مناطق استراتژیک اقدام خواهیم کرد.

معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی به همراه کوچکی نژاد نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، علیرضا اقدامی دبیر منطقه 17 دانشگاه آزاد اسلامی و بهروز دانشیان دبیر هیئت امنای استانی این دانشگاه در گیلان و سرپرست واحد رشت و دیگر همراهان از دانشگاه مرکز استان، محوطه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گیلان، بیمارستان در حال ساخت دانشگاه علوم پزشکی و یکی از بیمارستان های شهر رشت بازدید کرد.