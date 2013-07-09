به گزارش خبرنگار مهر، استاد محمد آبايي، دوشنبه شب در مراسم بزرگداشت شهيده مروه شرويني كه از سوي ستاد مردمي عفاف و حجاب استان يزد و به مناسبت هفته عفاف و حجاب برگزار شد، اظهار داشت: در حال حاضر شيوه هاي امر به معروف و نهي از منكر به نحوي كه است كه افراد بيش از آنكه جذب شوند، طرد مي شوند و اين به هيچ وجه شيوه ائمه معصومين (ع) در اجراي امر به معروف و نهي از منكر نيست.

وي افزود: در زمينه امر به معروف و نهي از منكر به ويژه در مورد حجاب، شخص آمر يا ناهي بايد تاثيرگذار باشد و با شيوه رفتاري خود، سعي در جذب مخاطب و سپس تاثيرگذاري داشته باشد.

آبايي با اشاره به زبان و شيوه تندي كه برخي در اجراي امر به معروف و نهي از منكر دارند، تاكيد كرد: به طور قطع چنين شيوه اي پاسخ نمي دهد بلكه بيشتر مخاطب را دلزده و عاصي مي‌كند.

بي تفاوتي خطرناكترين بيماري يك جامعه است

وي با بيان اينكه از يك سو شيوه هاي نادرست امر به معروف و نهي از منكر و از سوي ديگر بي تفاوتي افراد، جامعه را به سوي زوال مي برد، گفت: بي تفاوتي، خطرناكترين بيماري است كه ممكن است گريبانگير يك جامعه شود.

آبايي يادآور شد: امر به معروف و نهي از منكر به حدي كارگشاست كه حتي محققان و انديشمندان دانشگاه هاروارد نيز پس از تحقيقات طولاني دريافته اند؛ آنچه جامعه را سقوط و زوال نجات مي دهد، امر به معروف و نهي از منكري است كه دين اسلام اساس آن را طرح كرده است.

وي تاكيد كرد: امر به معروف و نهي از منكر اساس اقامه واجبات است و اگر اين دو فرع اساسي به خوبي اجرايي نشود، به زودي اجراي همه واجبات تحت تاثير قرار مي گيرد چنانچه امروز واجب حجاب، تحت تاثير قرار گرفته است.

بانوان محجبه با برقراري ارتباط موثر سعي در جذب افراد بي حجاب كنند

استاد دانشگاه يزد تاكيد كرد: بانوان محجبه بايد با رفتار خود و برقراري ارتباط موثر با افراد بي حجاب به ويژه جوانان، آنها را به سمت اين معروف جذب كنند و سه اصل اساسي در برقراري ارتباط موثر، محبت، احترام و توجه است.

وي در اين مراسم از تلاش‌هاي ستاد مردمي عفاف و حجاب به خاطر طرح‌هاي تاثيرگذار ارائه شده به ويژه در باغ دولت آباد يزد تقدير كرد.

مسئول ستاد مردمي عفاف و حجاب استان يزد نيز در اين مراسم با اشاره به فعاليت اين ستاد اظهار داشت: استفاده از نيروهاي مردمي، اساس كار ما در اين ستاد است و معتقديم همانگونه كه در جنگ نظامي با دشمن از طريق نيروهاي مردمي به نتيجه رسيديم، در جنگ فرهنگي نيز نيروهاي مردمي مي توانند كارگشا و تاثيرگذار باشند.

سيد حسن حسيني عنوان كرد: ستاد مردمي عفاف و حجاب استان يزد، فضايي براي فعاليت افرادي است كه دغدغه حجاب دارند و وضعيت جامعه آنها را نگران كرده است.

مشكل بي حجابي در يزد در حال گسترش است

وي با بيان اينكه يزد نسبت به بسياري از شهرهاي ديگر از وضعيت بهتري در زمينه حجاب برخوردار است، افزود: با اين وجود مواردي در استان مواجه مي شود كه شايسته دارالعباده يزد نيست و متاسفانه اين مشكل در حال گسترش است.

حسيني با اشاره به دغدغه هاي مقام معظم رهبري در مورد حجاب تاكيد كرد: تلاش مي كنيم در اين ستاد، خواسته هاي ايشان در زمينه عفاف و حجاب را محقق كنيم.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اهداف و برنامه هاي ستاد مردمي عفاف و حجاب در استان يزد اظهار داشت: اين ستاد در تلاش است در اماكن گردشگر پذير و شاخص استان برنامه هايي در راستاي ترويج فرهنگ عفاف و حجاب برگزار كند كه نظير آن سال گذشته در مسجد جامع يزد و باغ دولت آباد و بازار خان اجرا شد.

حسيني، تقدير از بانوان محجبه با گل و شيريني، فرهنگ سازي براي كودكان و يادآوري هاي غيرمستقيم به مادران آنها كه در حجاب خود نقايصي دارند و ... از جمله اين برنامه هاست.

وي افزود: در اين ستاد براي انجام همه امور از نيروهاي مردمي استفاده مي شود و علاقمندان مي توانند از طريق سايت اين ستاد يا مراجعه به ستاد به عضويت آن درآيند و در زمينه فرهنگ سازي براي عفاف و حجاب فعاليت كنند.

اين مراسم با همكاري سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري يزد و دفتر امور بانوان استانداري يزد با مشاركت صدها نفر از بانوان عضو ستاد مردمي عفاف و حجاب در سالن سيدالشهدا (ع) امامزاده جعفر يزد برگزار شد.