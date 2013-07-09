به گزارش خبرنگار مهر، تقاطع غیرهمسطح شهیدان آهندوست ارومیه شامگاه دوشنبه با حضور استاندار آذربایجان غربی و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی مورد بهره برداری قرار گرفت، در این مراسم که همزمان با مراسم استقبال از ماه مبارک رمضان و با حضور پرشور مردم در محل تقاطع غیرهمسطح شهیدان آهندوست برگزار شد.

وحید جلال زاده در سخنانی با اشاره به فعالیت های چشمگیر شهرداری ارومیه، افزود: شهرداری ارومیه با حمایت های شورای اسلامی شهر و فعالیت های شبانه روزی اعضای این نهاد پیش قراول تحقق حماسه اقتصادی موردنظر مقام معظم رهبری است.



وی اخلاص و نیت الهی را دلیل اصلی ماندگاری طرح ها دانست و اظهار داشت: اقدامات انجام شده در طول دولت های نهم و دهم در شهرها و روستاهای مختلف کشور به دلیل داشتن نیت های پاک و صفا و صمیمیت موجود در میان مسئولان و مردم ماندگار شده است.



وی شهرداری ارومیه را یکی از نمادهای موفقیت در طرح های مختلف عمرانی و فرهنگی نام برد و افزود: تحقق حماسه اقتصادی در جامعه نیازمند همت و تلاش مسئولان است که این امر در میان خدمتگزاران شهر ارومیه و استان آذربایجان غربی محقق شده است.

شهردار ارومیه از اتمام مطالعات احداث 8 تقاطع غیر همسطح در سطح شهر خبر داد و اجرای این طرح ها را در کاهش حجم ترافیک موثر دانست و گفت: با هدف مدیریت ترافیک و تسهیل عبور و مرور مطالعات اجرایی تقاطعات غیر همسطح در میادین و چهار راه های برق، باهنر، پل قویون، امام علی(ع)، امامت، میثم و آذربایجان به اتمام رسیده و پروژه تقاطع پل قویون در حال اجرای عملیات احداث است.

محمد حضرت پور با اشاره به عقب ماندگی تاریخی ارومیه به لحاظ عمران شهری و ضمن تاکید بر لزوم توجه ویژه به ساخت و ساز اماکن عمومی و امکانات رفاهی برای شهروندان، اظهار داشت: طی دو سال گذشته پروژه های عمرانی زیادی با هزینه اعتباری بالغ بر یک هزار و 548 میلیارد ریال افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفته است.

وی با اشاره به طرح های در دست اجرا از جمله تقاطع غیر همسطح مدرس و پل قویون و اماکن عمومی، ساماندهی فضا و مبلمان شهری با اعتباری بیش از یک هزار و 533 میلیارد ریال، اعلام کرد: 24 میلیارد ریال اعتبار نیز برای انجام مطالعات طرحهای عمرانی ارومیه بر اساس طرح تفصیلی شهر اختصاص یافته است.

حضرت پور اعتبار مورد نیاز برای اجرای پروژه های افق کوتاه مدت مدیریت عمران شهری شهرداری ارومیه را سه هزار و 978 میلیارد ریال و برای افق میان مدت را چهار هزار و 763 میلیارد ریال اعلام و عنوان کرد: تکمیل بزرگراه میان شهری، مطالعات کمربند دوم شهر ارومیه، ساماندهی سه راهی سرو و میدان ولایت فقیه از جمله برنامه های شهرداری طی سالهای آینده هستند.



وی مطالعات جمع آوری آبهای سطحی شهر ارومیه، طراحی پارکهای شهری و مطالعه مسیر استراتژیکی و اکولوژیکی ارومیه را از دیگر طرح های مطالعاتی اجرایی دانست و یادآور شد: متراکم سازی و جلوگیری از توسعه افقی شهر، تمرکز زدایی، مقابله با معضل ترافیک و افزایش سرانه فضای سبز از دیگر سیاست های مدیریت شهری محسوب می شود.

همچنین در جریان افتتاح تقاطع غیر همسط مادر(شهیدان آهندوست) ارومیه مراسم جشن فرا رسیدن ماه مبارک رمضان با نور افشانی و اجرای برنامه های زنده موسیقی برگزار شد.

