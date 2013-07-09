علیرضا عالی پور اظهار کرد: در روزهای اخیر تماس‌های شهروندان با سامانه 137 (سامانه ارتباطات مردمی شهرداری) و شکایت از سرقت درب منهول فاضلاب در مناطق مختلف اهواز زیاد شده است. گزارشها نیز نشان می‌دهد از ابتدای امسال 121 مورد سرقت درهای منهول در منطقه یک شهرداری، 150 مورد در منطقه دو، 100 مورد در منطقه سه، 60 مورد در منطقه چهار، 160 مورد در منطقه پنج، 100 مورد در منطقه شش، 138 مورد در منطقه هفت و 72 مورد نیز در منطقه هشت اتفاق افتاده است.

وی افزود: اگر چه متولی حفظ، نگهداری و ایمن سازی فاضلاب شهری بر عهده شرکت آب و فاضلاب اهواز است اما به دلیل خطر سقوط افراد و خودروها به ویژه خطر جانی که برداشتن دریچه‌های فاضلاب در بردارد، شهرداری تا کنون بارها گزارش‌هایی تهیه و نشانی تمام محل‌های سرقت را به صورت رسمی به شرکت آبفا اعلام یا در شورای بهداشت مطرح کرده است.‌

به گفته عالی‌پور، سرقت دریچه فاضلاب در سال گذشته منجر به مرگ کودکی پنج ساله در حین بازی در کوی سلیم آباد شد. به این ترتیب سرقت این تعداد دریچه می‌تواند تهدیدی برای حداقل 900 کودک دیگر باشد.

معاون خدمات شهری شهردار اهواز ضمن درخواست از مسئولان شرکت آبفا برای پیگیری این مسئله از طریق مراجع قضایی، به کارخانجات فولاد و ذوب نیز توصیه کرد که برای مقابله با سارقان، خرید درهای منهول را کنترل کنند و اجازه دریافت آنها را جزو ضایعات ندهند.

وی با بیان اینکه سرقت دریچه‌های فاضلاب قابل ردیابی است، گفت: درهای منهول اغلب توسط بازیافت‌کنندگان سنتی و دوره گرد سرقت می‌شوند. این دریچه‌ها از جنس چدن و مورد استقبال بازیافت کنندگان غیرمجاز هستند که در نهایت از انبارهای غیرمجاز مواد بازیافتی سردرمی‌آورند. مواردی از آنها در حین پلمب این واحدها مشاهده شده است.

عالی‌پور از شناسایی 116 مکان خرید و فروش ضایعات غیرمجاز از ابتدای امسال خبر داد و گفت: برای این واحدها پرونده قضایی تشکیل شده و تاکنون 10 مجوز پلمب صادر و هفت مکان نیز تعطیل شده است.

معاون خدمات شهری شهردار اهواز افزود: عمده ترین تمرکز مکانهای خرید و فروش ضایعات در اهواز در منطقه یک حدفاصل خیابان سلمان فارسی تا زند، منطقه شش خیابان سروش، ملاشیه، جاده اهواز- خرمشهر و منطقه هشت، بلوار بعثت، باهنر در جاده اهواز- ماهشهر است.