به گزارش خبرنگار مهر، آخرین اجرای شهرام ناظری و گروه همراه خود در میان استقبال و شور حاضران شامگاه گذشته دوشنبه 17 تیرماه در سالن نمایشگاه میلاد برگزار شد. شوالیه آواز ایران قبل از آغاز این اجرا ضمن خوش‌آمدگویی به حاضران در سالن توضیحاتی درباره کنسرت خود ارائه داد و گفت: همانگونه که در جریان هستید در این کنسرت مروری بر آثار قدیمی که هریک از ما با آن خاطره داریم، خواهم داشت.

این خواننده موسیقی ایرانی در ادامه افزود: البته می‌دانید که شهرام ناظری را در ایران به این می‌شناسند که همیشه طرح نو در موسیقی در می‌انداز. اما در این اجرا می‌خواهم مروری بر آثار گذشته خود داشته باشم چون می دانم این آثار نوستالژیک هستند و همه ما را یاد روزهایی می‌اندازد که سه دهه پیش گذراندیم.

به گذشته سفر خواهیم کرد

ناظری در ادامه سه‌تار خود را به دست گرفت و قطعه حلاج با شعری از محمدرضا شفیعی‌کدکنی را در دستگاه راست پنجگاه اجرا کرد. پس از پایان این قطعه، نوازندگان همراه ناظری در میان تشویق‌های پی در پی حاضران در سالن روی صحنه آمدند و در نخستین همراهی با شهرام ناظری قطعه "پرواز" در مایه دشتی را روی صحنه بردند و در ادامه تصنیف سرمست، ساز و آواز و تصنیف لولیان را اجرا کرد.

خواننده قطعه خاطره‌انگیز "لولیان" در میان اجرای خود به دفعات با حاضران در سالن صحبت می‌کرد و درباره قطعاتی که قرار بود اجرا کند صحبت می کرد. ناظری پس از پایان اجرای این قطعه از تماشاگران پرسید که تا این لحظه کنسرت خوش گذشته است و مردم هم با تشویق‌هایشان سئوال این خواننده را بی پاسخ نگذاشتند. در ادامه ناظری گفت: شب دراز است و قلندر بیدار. امشب به دهه 60 سفر خواهیم کرد.

اجرای تصنیف های "اندک اندک جمع مستان"، "راست بگو نهان نکن"، "دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد" از دیگر قطعات این اجرا بود.

همراهی رزم و بزم در فرهنگ کردی

شهرام ناظری پس از پایان این بخش قطعات موسیقایی فارسی، نوید اجرای قطعاتی از مقام‌های کردی را داد که با شادی و هلهله مردم در سالن میلاد مواجه شد. خواننده مقام‌های کردی قبل از اجرای این بخش از اجرا توضیحاتی درباره این بخش از اجرای خود ارائه داد و گفت: مجموع قطعات این بخش از نقاط مختلف مناطق کردنشین ایران چون اورامان، کرمانشاه و سنندج انتخاب شده است و همانطور که می‌دانید موسیقی کردی از شور و حس بسیاری برخوردار است و یکی از انواع موسیقی پرتحرک در میان اقوام ایرانی است و در فرهنگ کرد رزم و بزم همیشه با هم همراه بوده است مثلا اگر 2 هزار نفر کرد با تفنگ و فشنگ در جایی جمع شوند قطعا با شنیدن مقام های موسیقی کردی به وجد می آیند.

خوشحالم شادی و امید به دلهای مردم بازگشته است

خواننده قطعه "گوران" در ادامه صحبت های خود با اشاره به استقبال تماشاگران در سه شب گذشته گفت: هنگام اجرای قطعات موسیقی کردی در طول این سه شب شور و هیجان تماشاگران دیدنی بود. پیش از این قطعات موسیقی کردی را در کنسرت های مختلف روی صحنه برده و به تبع شور و هیچان مردم را نیز به نظاره نشسته بودم. اما شور و هیجان تماشاگران طی سه شب گذشته مثال زدنی بود و من برای اولین بار چنین شور و هیجانی را از دل موسیقی کردی در میان تماشاگران می دیدم.

خواننده مقام های کردی درادامه افزود: البته با اتفاق هایی که در جامعه رخ داده است شادی و امید به دلهای مردم بازگشته و همین شوق امید باعث شده تا حس و شادی تماشاگران به ما هم منتقل شود و من هم از این بابت خوشحالم. اما از شما عزیزان درخواست دارم این هیجان را کنترل کنید و بگذارید آهنگ را بشنویم و بدانیم چه اجرا می کنیم اما در نهایت شور و اشتیاق شما زیبا است.

همانطور که ناظری اشاره کرده بود شور و هیجان در سالن هنگام اجرای قطعات بخش کردی به اوج خود رسید و کردهای حاضر در سالن با صدای بلند قطعات کردی را با ناظری می خواندند. این هیجان به جایی رسید که ناظری حین اجرا با اشاره دست از مردم می‌خواست که آرام تر او را همراهی کنند.

تصنیف "قفل زندان بشکنم" و "آتش در نیستان" از دیگر قطعاتی بود که ناظری خارج از برنامه اجرا کرد.

صابر نظرگاهی نوازنده تار، سه تار و دیوان، شهرام محمدی نوازنده دیوان، سه تار و دف، بابک غسالی نوازنده عود، نگار خارکن نوازنده کمانچه آلتو، شهریار نظری نوازنده دف، راشد باباشهابی نوازنده کمانچه و فرهاد صفری نوازنده تنبک و ساز ابداعی باژنگ از جمله نوازنده هایی بودند که شهرام ناظری را در این اجرا همراهی کردند.

در حاشیه چه گذشت:

- همخوانی تماشاگران در اجرای قطعات مختلف مربوط به دهه 60 و یادآوری روزهای گذشته یکی از زیبایی های این اجرا بود که این همراهی در اجرای تصنیف "دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد" به اوج خود رسید.

- برگزاری این کنسرت در کمال آرامش و نظم و با کمترین تاخیر برگزار شد.

- پس از ورود ناظری به روی صحنه و قبل از آغاز کنسرت، مهندس صدا روی صحنه آمد و در حالی که از شروع کنسرت دقایقی گذشته بود با سیم و کابل مشغول تقویت صدای صحنه بود.

- برخی از تماشاگران با لباس های کردی طراوت و رنگ زیبایی از موسیقی محلی را به سالن بخشیدند.

- علی مرادخانی تنها مدیر موسیقی بود که در سالن و در میان تماشاگران حاضر بود.