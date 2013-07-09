به گزارش خبرنگار مهر، غبارروبی مساجد یکی از سنت‌های الهی است که در آستانه ماه مبارک رمضان مردم به آن جامه عمل می‌پوشانند و با همدلی تفسیرناپذیر به توصیه‌های قرآن کریم و ائمه اطهار(ع) عمل کرده و مساجد را پاکیزه می‌کنند.

گروه‌های مختلف مردم از اقشار گوناگون با به دست گرفتن جارو، فرش‌های مساجد و اماکن مذهبی را تمیز کرده و با عطرافشانی فضای مساجد، این پایگاه‌های عبادی را برای حضور پرشور مردم مسلمان در عبادت‌های ماه مبارک رمضان آماده می‌کنند.

در استان چهارمحال و بختیاری در حدو 800 مسجد وجود دارد که غبار روبی مساجد این استان با غبارروبی مسجد حضرت جواد الائمه(ع) شهرکرد در خیابان امیر کبیر شهرکرد به صورت نمادین به همت تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری وحضور مردم در سنین مختلف آغاز شد.



مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با اشاره به فرا رسیدن ماه مبارک رمضان اذعان داشت: در آستانه ورود به ماه مبارک رمضان هستیم و مساجد چهارمحال و بختیاری در حال آماده شدن برای میزبانی از مردم و انجام عبادتها هستند.

حجت الاسلام رحمت‌الله اروجی ادامه داد: مساجد به عنوان پایگاه‌های فرهنگی و اجتماعی هستند و نظافت و غبار روبی آنها ضرورت دارد.

وی یادآورشد: مسجد مکانی است که زمینه را برای عبادت بر حضور خالصانه فراهم می‌کند تا مؤمنان در آن‌جا با پرداختن به نماز و ذکر دعا زنگار غفلت را از دل و جان بشویند و با خدا انس بگیرند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: یکی از مهم‌ترین اهداف نامگذاری دهه آخر ماه شعبان به عنوان دهه نکوداشت مساجد، فرهنگ سازی و آگاهی‌بخشی به اقشار مختلف جامعه در راستای احیای نقش و جایگاه مساجد است که نظافت، بهداشت، بازسازی و نوسازی مساجد بخشی از برنامه‌های این دهه است.

وی توجه به ماه شعبان و انجام اعمال این ماه را مقدمه‌ای برای ورود به میهمانی خداوند و سبب پاکسازی درون و رهایی از گناهان عنوان کرد و افزود: باید به دور از هر گونه آلودگی و گناه به میهمانی خالق هستی برویم و غبارروبی مساجد گام برداشتن به سوی میهمانی خداوند است.

حجت‌الاسلام اروجی غباروبی و خوشبوکردن مساجد را یکی از آئین‌های شایسته در فرهنگ دینی و اخلاقی دانست و تأکید کرد: مسجد به عنوان کانون عبادت و تقوا باید افزون بر جذابیت معنوی، از جذابیت ظاهری هم برخوردار باشد.

معاون فرهنگي، پژوهشي و آموزشي تبليغات اسلامي چهارمحال و بختياري با اشاره به اینکه مساجد در زندگي و حيات اجتماعي مسلمانان نقش مؤثري دارند، اظهار داشت: مساجد به عنوان مقدس‌‌ترين مكان بايد پاك و به دور از هرگونه آلودگي باشند.

حجت الاسلام سید محمد میربد تصريح كرد: غبارروبي مساجد را از جمله سنت‌هاي نيکوي مسلمانان است که اسلام را احيا مي کند و باید به خوبی انجام شود.

وی با اشاره به وجود حدود 800 مسجد در استان چهارمحال و بختیاری، ادامه داد: غبار روبی و شستشوی فرشها مساجد از مهمترین اقداماتی است که در مساجد استان در آستانه ماه مبارک رمضان انجام می‌شود.

حجت الاسلام سید محمد میربد با اشاره به ضرورت مدیریت صحیح در مساجد، یادآور شد: مدیریت در مساجد نقش اساسی را ایفا می کند و باید به مدیریت مسجد توجه ویژه ای شود تا حضور مردم در مساجد افزایش یابد.

وی تصریح کرد: فضای مساجد در ماه رمضان باید به گونه ای باشد که مردم با ورود به مسجد لذب ببرند و حضور آنها در مرتبه های بعدی افزایش یابد.

معاون فرهنگي ، پژوهشي و آموزشي تبليغات اسلامي چهارمحال و بختياري یادآور شد: شستشوی فرشهای مساجد هر یک سال یک مرتبه ضرورت دارد و تمیزی فرشها در تمیزی و زیبایی فضای مسجد نقش موثری را ایفا می کند.