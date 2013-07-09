به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر که در اصل به زبان عربی تألیف یافته حاصل تقریرات دروس اجتهاد و تقلید مرحوم آیت‌الله حاج شیخ حسین حلی در حوزه علمیه نجف می‌­باشد که توسط علامه حسینی طهرانی درحدود 59 سال پیش به رشته تحریر درآمده است و اکنون با ترجمه و اضافاتی از آیت‌الله حاج سیدمحمدمحسن حسینی طهرانی (فرزند علامه طهرانی) دراختیار محققین علوم اسلامی قرار گرفته است.

علاوه بر مقدمه کتاب که به بیان شمه ای ازاحوال مرحوم حلی و علامه طهرانی می‌­پردازد این اثر در دو بخش «اجتهاد» و «تقلید» تدوین شده است و محتوای آن به مباحثی در حوزه "حدود و تعاریف اجتهاد"، "وجوب اجتهاد"، "مبادی اجتهاد"، "معنای لغوی و اصطلاحی تقلید"، "تقلید از اعلم"و "اموری که تقلید در آنها واجب است" می‌پردازد.

مترجم این نوشتار که از استادان سطوح عالی حوزه علمیه قم است، علاوه بر تعلیقاتی که بر مباحث کتاب داشته‌، در خاتمه کتاب هم مطالب مهمی با عنوان «شاخص‌های اجتهاد و استنباط» و «شاخص‌های مرجعیت و زعامت دینی» در 28 مورد برشمرده است.

در پشت جلد کتاب چنین می­‌خوانید: تصدی این مقام و موقعیت منحصراً باید به تأیید و تصویب صاحب مقام ولایت کلیه الهیه حضرت حجة بن الحسن المهدی(ارواحنالتراب مقدمه الفداء) صورت پذیرد و افراد به بهانه و حجت اینکه در صورت عدم پذیرش، امور مسلمین بر زمین می­‌ماند و یا اینکه به دوش خود احساس تکلیف می‌­کنند و رجوع افراد به ایشان موجب تعهد شرعی شده است، نمی‌­توانند به این امر خطیر اقدام کنند و چنین مسئولیتی را بپذیرند و عواقب لایحتمل آنرا به‌‌عهده گیرند.

مرحوم آیت‌الله حاج شیخ حسین حلی از علما و مجتهدان نجف و از شاگردان برجسته مرحوم نائینی بوده است. مرحوم علامه حسینی طهرانی نیز از عرفا و مجتهدان معاصر است که تألیفاتی زیادی از وی به یادگار مانده است.

"رساله اجتهاد و تقلید" از دوره علوم و مبانی اسلام و تشیع است که در 672 صفحه و با شمارگان 3000 نسخه با قیمت 155000 ریال روانه بازار نشر شده است. علاقه­‌مندان می‌توانند با مراجعه به بیست یکمین نمایشگاه بین المللی قرآن ­کریم، بخش نشر مکتوب، راهرو 4 انتشارات مکتب وحی این اثر را تهیه کنند.