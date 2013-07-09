دکتر مژگان فطورچی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال 91 تلاش‌های فراوانی از سوی کارشناسان و مسئولان مرکز بهداشت استان برای کاهش مرگ کودکان یک تا 59 ماهه صورت گرفته است که حاصل این تلاش‌ها کاهش مرگ و میر کودکان زیر پنج سال از 6.6 مرگ در هزار تولد زنده به 5.9 مرگ در هزار تولد زنده است.

وی افزود: شناسایی انواع حوادث پرخطر در شهرستان‌های تابع دانشگاه علوم پزشکی اهواز و آموزش به خانواده‌ها در مورد پیشگیری از بروز این حوادث، شناسایی خانواده‌های با سابقه تولد ناهنجاری مادرزادی با همکاری بهزیستی و ارجاع آنها به مراکز مشاوره ژنتیک بهزیستی از جمله اقدامات صورت گرفته در این زمینه است.

فطورچی با بیان اهمیت نقش "نرم افزار نظام مرگ کودکان" در کاهش تعداد مرگ کودکان یک تا 59 ماهه افزود: اگر اطلاعات نظام مراقبت مرگ کودکان زیر پنج سال به صورت صحیح و به موقع وارد شود، می‌توان بر اساس آمار حاصله از آن مداخلات مناسب و به موقع را برای پیشگیری از بروز مرگ‌های مشابه در شهرستان‌های تابع دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز انجام داد.

کارشناس مسئول برنامه کودکان مرکز بهداشت استان خوزستان تصریح کرد: جلسه آموزشی رفع اشکال و اصلاح اطلاعات نرم افزار نظام مرگ کودکان برای باز آموزی و تاکید بر اهمیت این سامانه در کاهش مرگ کودکان، برای کارشناسان بررسی‌کننده موارد مرگ کودکان زیر پنج سال شهرستان‌های تابع دانشگاه علوم پزشکی اهواز در مرکز بهداشت استان خوزستان می‌شود.