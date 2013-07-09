به گزارش خبرنگار مهر، سردار علي اكبر مداحي دوشنبه شب در نشست توجيهي با مداحان خراسان شمالي، با اشاره به برگزاري دوره هاي آموزشي مداحي در مركز و استان هاي كشور، افزود: در مدت شش سالي كه از تاسيس سازمان بسيج مداحان كشور مي گذرد؛ تاكنون 16 هزار مداح زن و مرد در دوره هاي مداحي اين سازمان حضور يافته اند.

وي اضافه كرد: از اين تعداد 10 هزار مداح زن و مرد در استان هاي كشور دوره هاي آموزشي مداحي را در سه سطح مقدماتي، متوسطه و عالي در مدت يك الي سه ماه گذرانده اند و شش هزار مداح نيز در مركز كشور، آموزش ديده اند.

سردار مداحي سرمايه گذاري در بخش آموزش مداحان را از برنامه هاي اصلي سازمان بسيج مداحان كشور برشمرد و اظهار داشت: اين سازمان در حال حاضر راه اندازي رشته هاي تحصيلي مداحي و دانشگاه مداحي در كشور را در دستور كار خود قرار داده است.

وي هماهنگي و همدلي بين مداحان و سرمايه گذاري براي افزايش بصيرت مداحان را از ديگر اهداف سازمان بسيج مداحان كشور دانست و گفت: هماهنگي بين مداحان از واجبات به شمار مي رود چرا كه آنها در اجراي وظايف محوله موفق تر مي كند.

به گفته اين مسئول افزايش بصيرت مداحان نيز از ضروريات جامعه است چرا كه جامعه ديني ما مداح بي بصيرت نمي خواهد.

وي با تاكيد اينكه مداح باید متعلق به همه اقشار جامعه باشد و وارد جناج بندی نشود، تصريح كرد: وارد شدن به جناح بندي هاي سياسي و وابستگي به حلقه هاي قدرت و ثروت، مداحان را از انجام وظيفه درست باز مي دارد.

سردار مداحی همچنين با يادآوري تاكيدات مقام معظم رهبري به مداحان، افزود: مطالعه مستمر توصیه اكيد رهبر معظم انقلاب به اين قشر است.

رئيس سازمان بسيج مداحان كشور در پايان با بيان اينكه در حال حاضر حدود 100 هزار مداح در كشور وجود دارد، گفت: از اين تعداد 40 هزار مداح عضو سازمان بسيج مداحان هستند.