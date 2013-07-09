محمد رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:در آستانه ماه مبارک رمضان و در راستای اهداف بشر دوستانه و خیرخواهانه جمعیت هلال احمر طرح" اهداء خون اهداء زندگی "در شهرستان اجرا شد.

وی با بیان اینکه در این طرح 30 نفر از اعضای جمعیت هلال احمر شهرستان حضور داشتند، گفت: طرح همای رحمت همزمان با ماه مبارک رمضان همچون سنوات گذشته از سوی امور داوطلبان با هدف کمک به نیازمندان اجرا می شود.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان آران و بیدگل افزود: همچنین این جمعیت با برگزاری گردهمایی با خیرین، نسبت به جمع آوری کمک‌های آنها اقدام خواهد کرد و از کمک‌های خیرین، سبدهای غذایی ویژه نیازمندان را فراهم می‌کند.