محمد حسین قاسمی در حاشیه مراسم شروع ساخت این فیلم در گفتگو با خبرنگار مهر، از حمایت بی دریغ مجتمع مس سرچشمه تشکر کرد و اظهار داشت: کل پروژه فیلم توسط بخش خصوصی کار می شود؛ اما حمایت بی دریغ مجتمع مس در تولید فیلم که نشان دهنده فعال بودن آن ها در مهندسی فرهنگی نیز است، بسیار ستودنی است.

وی درباره هزینه ساخت این فیلم سینمایی عنوان داشت: بر اساس پیش بینی ها و برنامه ریزی های صورت گرفته، هزینه ساخت فیلم بیش از یک میلیارد تومان برآورد شده است.

قاسمی همچنین از ساخت فیلم سینمایی زندگی نامه امام موسی کاظم( ع) خبر داد و گفت: مقدمات ساخت فیلمی مذهبی با موضوع امام هفتم آغاز شده است و برای موفقیت آن به دعای مادران شهدا نیازمندیم.

قاسمی اهمیت مجتمع مس سرچشمه به مقوله فرهنگ و هنر را بسیار زیاد دانست و ادامه داد: مجتمع مس به همان اندازه که به مهندسی صنعتی اهمیت می دهد، در مهندسی فرهنگی نیز موفق بوده است.

