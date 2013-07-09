سرهنگ صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سامانه 128 پلیس مواد مخدر به صورت شبانه روز آماده دریافت تماس های مردم در خصوص مبارزه با مواد مخدر است.

وی با اشاره به اینکه وجود معتادان ولگرد و کارتن خواب ها در اذعان جامعه مورد وحشت و بر هم زدن امنیت می شود در این راستا مردم باید در این زمینه پلیس را همراهی کنند.

فرمانده انتظامی استان زنجان از کشف 12 هزار و 542 کیلوگرم مواد مخدر در دو هفته گذشته در شهرستان زنجان خبر داد و گفت: در این راستا توسط قاچاقچیان مواد مخدر، شیشه، هروئین، تریاک سوخته و حشیش کشف و ضبط شده است.

سرهنگ صالحی تاکید کرد: خانواده باید مراقب فرزندان خود بوده و نسبت به ارتباط فرزندان خود با دیگران کاملا توجه کنند.

وی در ادامه، به رصد پلیس فتا در فضای سایبری اشاره کرد و گفت: در این راستا پلیس فتای زنجان روزانه 300 گشت اینترنتی دارد.

فرمانده انتظامی استان زنجان تصریح کرد: پلیس فتا در ابعاد سیاسی، اقتصادی در فضای مجازی گشت اینترنتی دارد و شایان ذکر است که هر کدام از این ابعاد به گروه های مختص یعنی اطلاعات و پلیس آگاهی محول می شود.

سرهنگ صالحی افزود: پلیس فتای زنجان با داشتن پرسنل و ماموران متخصص در فضای سایبری توانسته موفقیتهای خوبی را کسب کند.